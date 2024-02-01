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1 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: 50 млрд евро от ЕС, чем грозит невозврат беженцев в Украину и как дожить до зарплаты

ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

5 млн украинцев покинули страну из-за войны: чем грозит их невозвращение

На прошлой неделе украинцев смутило заявление советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, что страны Европы должны прекратить выплачивать помощь нашим беженцам, чтобы мотивировать их возвращаться домой.

5 способов дожить до зарплаты, если закончились деньги

По разным оценкам, от трети до половины украинцев нет никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому любые неожиданные расходы или задержки с выплатами становятся настоящей финансовой катастрофой. «Минфин» решил разобраться, как дожить до зарплаты, когда закончились деньги.

Госдолг Украины увеличился вдвое. Насколько это критически и как повлияет на украинцев (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: госдолг Украины увеличился вдвое, почему нужно разделять внутренний внешний госдолг, почему растет госдолг Украины, насколько критический госдолг Украины, как Украина будет гасить госдолг, какой госдолг у других стран Европы, как госдолг повлияет на украинцев, прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 февраля.

Украина получила $390 миллионов от Японии

В государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Источник: Минфин
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