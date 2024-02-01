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1 февраля 2024, 8:52 Читати українською

Рынок недвижимости: В Украине количество сделок за год выросло почти на 70%

Государственные и частные нотариусы удостоверили в 2023 году 307,21 договора трансакций недвижимости, что на 68% больше, чем в 2022 году. Об этом идет речь в годовом отчете Министерства юстиции, передает Интерфакс-Украина.

Государственные и частные нотариусы удостоверили в 2023 году 307,21 договора трансакций недвижимости, что на 68% больше, чем в 2022 году.
Фото:depositphotos

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Как изменилось количество сделок

В то же время, по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения количество сделок с недвижимостью в прошлом году было на 44% меньше — в 2021 году в Украине оформили 540,85 тыс. трансакций.

Наибольшая доля договоров с недвижимостью в 2023 году пришлась на сделки купли-продажи квартир и домов — 172,64 тыс. по сравнению со 100,71 тыс. в 2022 году.

Кроме того, на 87% увеличилась активность рынка земли: договоров отчуждения земельных участков и паев в 2023 году оформлено 307,62 тыс. по сравнению со 164,5 тыс. за 2022 год.

Читайте также: В Украине открылся рынок земли для юрлиц

Рынок земли в Украине

В Украине в 2023 году оборот земель вырос на 58% — до 172 900 га по сравнению с 2022-м, но объем рынка все еще почти на 40% меньше, чем до войны. Стоимость сельхозземли по итогам прошлого года выросла на 8,3%.

В четвертом квартале 2023 года количество и площадь трансакций с сельхозземлями была самой высокой в течение 2023 года: 23 800 сделок совокупной площадью 53 9 000 га.

Как писал ранее «Минфин», с 1 января 2024 года в Украине открылся рынок земли для юридических лиц. Это новый этап реформы, предусмотренный законом «О рынке земли».

Несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+60
Abramon
Abramon
1 февраля 2024, 8:57
#
Мабуть чоловіки призовного віку переоформляли майно на жінок, дітей, батьків, довірених осіб і т.д.
+
0
LSD75
LSD75
1 февраля 2024, 9:34
#
Какой там рынок недвижимости,вы о чём,автор???))))
+
+1
Benderitto
Benderitto
1 февраля 2024, 9:51
#
Посредосы говорят, что благодоря е-осели квартиры дорожают и продаются
+
0
nitrous2000
nitrous2000
1 февраля 2024, 11:02
#
Видно что вы к этой сфере никаким боком не относитесь. Договоров действительно стало больше, но в основном это обласные центры, западная Украина и готовые квартиры. И даже завышеные цены на кв.м. покупателей не останавливают.
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