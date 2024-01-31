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31 января 2024, 9:15 Читати українською

Проверка прозрачности работы: Сенс Банк проведет форензик-аудит

Государственный Сенс Банк требует проведения форензик-аудита для обеспечения прозрачности его работы, считает исполняющая обязанности председателя правления финучреждения Елена Зубченко. Об этом она сказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Государственный Сенс Банк требует проведения форензик-аудита для обеспечения прозрачности его работы, считает исполняющая обязанности председателя правления финучреждения Елена Зубченко.

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Проверка прозрачности работы

«Я считаю, что нужно осуществить проверку. Она не будет такая широкая, как была в Приватбанке, но форензик мы сделаем, чтобы понимать, какой актив мы получили. Это также важно с точки зрения предстоящих продаж. (…) Поэтому важно с самого начала обеспечивать максимальную прозрачность, чтобы государству как акционеру было проще вести переговоры о продаже», — заявила Зубченко.

Она добавила, что как госбанк Сенс Банк не может себе позволить какие-либо неправильные структурирования, которые частный бизнес в теории мог себе позволить.

Читайте: Министерство финансов планирует продать Сенс Банк после войны

«В итоге у нас будет полное понимание, какой актив имеет государство. А в случае выхода на продажу, у нас уже будет clear picture», — подытожила она.

Продолжая тему о проверках, она сообщила, что новое руководство уже успело провести юридические аудиты, которые показали нормальные результаты. Однако все проверки еще не закончены, поскольку это требует большего количества времени.

Отвечая на вопрос о влиянии расследований украинских правоохранителей против экс-акционеров банка на текущую работу, Зубченко отметила, что все происходит в рамках правового поля и не препятствует функционированию финучреждения.

Она также сообщила, что начатый экс-акционерами банка международный арбитраж также не представляет риска Сенс Банку.

Читайте: Минюст Украины опроверг подачу иска за национализацию Сенс Банка и рассказал о содержании запроса эксвладельцев

«… Мы никоим образом не будем стороной этого иска. В этом контексте ситуация принципиально иная по сравнению с Приватбанком, ведь речь идет об инвестиционном споре между бывшими собственниками и государством Украины в лице Министерства юстиции, которое будет вести это дело согласно законодательству», — отметила и. о. председателя правления.

«Из известной нам информации, требованием является возмещение денежных средств, а не, скажем, акций самого банка. Поэтому мы можем не волноваться, а дальше продолжать нашу работу по улучшению операционного управления, построению лучшей финансовой и бизнес-модели», — пояснила она.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что министерство финансов, ставшее владельцем Сенс Банка в рамках национализации, после войны планирует его продать.

В НБУ заявили, что пока не получали пакет документов от потенциальных покупателей Сенс Банка.

Читайте: Чем суды с русскими опасны для Сенс Банка и Украины

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По состоянию на 1 декабря 2023 года по размеру общих активов Сенс Банк был 8 (123,66 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков, занимая около 4% рынка.

Источник: Минфин
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