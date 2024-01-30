Главное за 30 января: госдолг Украины рекордно вырос, льготная ипотека на таунхаусы

В целом госдолг составляет более 5,5 триллиона гривен ($145,3 млрд). В прошлом году он вырос на 1,4 трлн грн (35,4%), в валютном эквиваленте на $33,9 млрд. Соотношение госдолга к ВВП также возросло до 85% с 78,4% в 2022 году, а в довоенном 2021 году этот показатель составил 48,9%. По прогнозам МВФ, госдолг Украины по итогам 2025 года превысит 100% ВВП.

Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дия» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»