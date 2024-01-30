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30 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за 30 января: госдолг Украины рекордно вырос, льготная ипотека на таунхаусы

Госдолг Украины увеличился вдвое с начала войны

В целом госдолг составляет более 5,5 триллиона гривен ($145,3 млрд). В прошлом году он вырос на 1,4 трлн грн (35,4%), в валютном эквиваленте на $33,9 млрд. Соотношение госдолга к ВВП также возросло до 85% с 78,4% в 2022 году, а в довоенном 2021 году этот показатель составил 48,9%. По прогнозам МВФ, госдолг Украины по итогам 2025 года превысит 100% ВВП.

Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

С сегодняшнего дня в мобильном приложении «Дия» можно приобрести в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран. Рост Украины на 3 балла — один из лучших результатов за прошлый год в мире. Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем CPI, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум.

Чем суды с россиянами опасны для Сенс Банка и Украины

Затеянный бывшими российскими акционерами международный арбитраж за Сенс Банк не будет похож на иск за национализированный в 2016 году Приватбанк. Займет не менее трех лет, и может стоить от $3 млн до $10 млн. Несмотря на преступное нападение россии на Украину и террористические атаки на наше мирное население, юристы не видят однозначного преимущества Кабмина в этом судебном споре.

Источник: Минфин
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