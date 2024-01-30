Рядом с Эфиопией и Непалом: Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран. Рост Украины на 3 балла — один из лучших результатов за прошлый год в мире. Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем ИВК, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

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Рейтинг стран

Также 36 баллов по результатам исследования этого года имеют Алжир, Бразилия и Сербия.

На один балл нас опережают Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия — все они имеют по 37 баллов.

А на бал меньше, чем Украина — Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

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Украина и страны кандидата в ЕС

Результаты других стран-кандидатов в ЕС таковы: Грузия потеряла 3 балла (53 балла, 49 место), Черногория добавила 1 балл (46 баллов, 63 место), Молдова добавила 3 балла (42 балла, 76 место), Северная Македония добавила 2 балла (42 балла, 76 место), Албания прибавила 1 балл (37 баллов, 98 место), показатели Сербии за год не изменились (36 баллов, 104 место), Босния и Герцеговина добавила 1 балл (35 баллов, 108 место).

Меньше всех стран-кандидаток в этом году набрала Турция — в ее наработке стало меньше на 2 балла (34 балла, 115 место), и она же стала последней из всех претендентов на свое место в ЕС.

Украина и соседи

Среди соседей Украина еще больше опережает россию — страна-террорист в 2023 году потеряла 2 балла и с 26 баллами занимает 141 место в списке. Кроме этого, продолжают снижаться баллы белоруси — она в этом году тоже потеряла 2 балла, и хоть продолжает опережать Украину, сохраняется тенденция к проседанию в СЕ.

Среди западных соседей показатель Румынии остался без изменений (46 баллов, 63 место), тогда как Польша потеряла еще 1 балл, но осталась одной из лидеров по показателям среди близких к нам стран — с 54 баллами она занимает 47 место. Но теперь Польша делит эту строчку со Словакией — через год эта страна добавила 1 пункт и тоже набрала 54 балла.

Молдова же, как и Украина, добавила 3 балла и догнала Венгрию, баллы которой не изменились, что позволило им разделить 76 место с 42 баллами.

Лидеры индекса

Мировые лидеры и аутсайдеры Индекса восприятия коррупции 2023 года почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами. За ней следуют Финляндия, набравшая 87 баллов, Новая Зеландия с 85 баллами и Норвегия с 84 баллами.

Аутсайдеры

Аутсайдеры в исследовании этого года тоже остались неизменными. Сомали потеряло 1 пункт и с 11 баллами занимает последнее 180 место. А к Южному Судану и Сирии, которые набрали по 13 баллов и занимают 177 строчку, в этом году добавилась Венесуэла с такими же показателями.