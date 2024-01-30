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30 января 2024, 9:48 Читати українською

Рядом с Эфиопией и Непалом: Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран. Рост Украины на 3 балла — один из лучших результатов за прошлый год в мире. Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем ИВК, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран.

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Рейтинг стран

Также 36 баллов по результатам исследования этого года имеют Алжир, Бразилия и Сербия.

На один балл нас опережают Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия — все они имеют по 37 баллов.

А на бал меньше, чем Украина — Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Читайте: Наряду с Монголией и Замбией: Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»

Украина и страны кандидата в ЕС

Результаты других стран-кандидатов в ЕС таковы: Грузия потеряла 3 балла (53 балла, 49 место), Черногория добавила 1 балл (46 баллов, 63 место), Молдова добавила 3 балла (42 балла, 76 место), Северная Македония добавила 2 балла (42 балла, 76 место), Албания прибавила 1 балл (37 баллов, 98 место), показатели Сербии за год не изменились (36 баллов, 104 место), Босния и Герцеговина добавила 1 балл (35 баллов, 108 место).

Меньше всех стран-кандидаток в этом году набрала Турция — в ее наработке стало меньше на 2 балла (34 балла, 115 место), и она же стала последней из всех претендентов на свое место в ЕС.

Украина и соседи

Среди соседей Украина еще больше опережает россию — страна-террорист в 2023 году потеряла 2 балла и с 26 баллами занимает 141 место в списке. Кроме этого, продолжают снижаться баллы белоруси — она в этом году тоже потеряла 2 балла, и хоть продолжает опережать Украину, сохраняется тенденция к проседанию в СЕ.

Среди западных соседей показатель Румынии остался без изменений (46 баллов, 63 место), тогда как Польша потеряла еще 1 балл, но осталась одной из лидеров по показателям среди близких к нам стран — с 54 баллами она занимает 47 место. Но теперь Польша делит эту строчку со Словакией — через год эта страна добавила 1 пункт и тоже набрала 54 балла.

Молдова же, как и Украина, добавила 3 балла и догнала Венгрию, баллы которой не изменились, что позволило им разделить 76 место с 42 баллами.

Лидеры индекса

Мировые лидеры и аутсайдеры Индекса восприятия коррупции 2023 года почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами. За ней следуют Финляндия, набравшая 87 баллов, Новая Зеландия с 85 баллами и Норвегия с 84 баллами.

Аутсайдеры

Аутсайдеры в исследовании этого года тоже остались неизменными. Сомали потеряло 1 пункт и с 11 баллами занимает последнее 180 место. А к Южному Судану и Сирии, которые набрали по 13 баллов и занимают 177 строчку, в этом году добавилась Венесуэла с такими же показателями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
Pablito
Pablito
30 января 2024, 9:59
#
Ну, якщо так тримати рік-два, то будемо відразу десь на 70 місці точно.
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0
matroskin
matroskin
30 января 2024, 10:36
#
Судячи з самої статті і данних в ній це таки індекс «не сприяння».
Труднощі переводу чи так треба було написать заголовок, бо далі заголовка більшість не читає.
+
+30
bonv
bonv
30 января 2024, 10:42
#
Зе-розпил народних грошей триває.
«Візьміть барабани і пройдіть в укриття!» ©
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 января 2024, 11:02
#
Але все ще мілкіше, ніж свинарчуки
+
+30
bonv
bonv
30 января 2024, 11:13
#
За 3 дні до вторгнення Зеленський виступив в Раді, де голосували за підвищення бюджету для Армії і сказав: Якщо ми підвищимо бюджет на Армію, то не залишиться на дороги…
до речі, по цим дорогам дуже швидко доїхали до Києва, Миколаєва, Маріуполя, Мелітополя, Енергодару…
***
«корупціонери Порошенко», це хто? Свинарчуки, які контрабандою на росії скуповували запчастини на БТРи, які російськи прапорщики знімали з російських же машин, робили їх не бойовими та продавали контрабандою, і таким чином український БТР ставав бойовим? Чи може Пашинський, який контролював усю ракетну програму та якого хотіли посадити московіти? До речі, зелена команда зразу на нього відкрила справу та закрила ракетну програму (Стугна. Корсар, Нептун та інши).
До речі, анекдотична ситуація нещодавно була.
Закладений у 2019 році, останній з 8 катерів проекту 58155, побудованих за період 2015−2017, втративши в 2020 році державне фінансування і отримавши дві кримінальні справи від нової влади, добудований за власні кошти попереднього президента, під бравурну музику оркестру Зеленським спущено на воду артилерійський катер «Буча».
Так і хочеться спитати — як скоро Зеленський відкриє фабрику «Рошен»?
+
+30
bonv
bonv
30 января 2024, 11:16
#
«Гудуть підземні барабани, дрижить земля, мов змерзлий пес, це шостий Zе під час тривоги знімає стрес».
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже більше чотирьох років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
0
neverice
neverice
30 января 2024, 11:45
#
Непогана тенденція, фактично лишилось набрати ще буквально 3−4 бали і ми виберемось із аутсайдерів. Головне, зберегти темп (в ідеалі — набрати їх за рік).
Бали Грузії, доречі, викликають неабиякий сумнів. У них рейтинг практично як у Словаччини та Польщі, що об'єктивно малоймовірно.
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