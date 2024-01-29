ЕС грозится ударить по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине — СМИ
Главное за 29 января: прогноз курса валют, план ЕС по Венгрии
Евросоюз будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе, пишет Financial Times со ссылкой на конфиденциальный план, разработанный Брюсселем. В документе, составленном чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы явно нацелиться на экономические слабости Венгрии.
Курсы основных валют на неделю: почему евро будет лихорадить и чего ждать от доллара
На этой неделе ожидается много новостей и событий, которые существенно повлияют на поведение валютного рынка в Украине. Итак, ближайшие пять дней спокойными точно не будут.
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