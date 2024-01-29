Главное за 29 января: прогноз курса валют, план ЕС по Венгрии

На этой неделе ожидается много новостей и событий, которые существенно повлияют на поведение валютного рынка в Украине. Итак, ближайшие пять дней спокойными точно не будут.

Совет освободил ювелиров от 10% сбора в Пенсионный фонд

Верховная Рада отменила 10%-ный сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям продажи ювелирных изделий, который был введен летом 1997 года и принес бюджету за 11 месяцев прошлого года 591,6 млн грн.

Минюст Украины опроверг подачу иска за национализацию Сенс Банка и рассказал о содержании запроса эксвладельцев

Бывший акционер украинского Сенс Банка, компания ABH Holdings SA из Люксембурга, пока не подала иск против Украины за национализацию банка, она зарегистрировала только запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров.

Yasno начинает отключение должников: сумма неуплаты достигла 3,6 миллиарда

За время действия моратория на отключение электроэнергии для населения численность потребителей-должников Yasno выросла с 760 тыс. до 1252 абонентов — на 65%. Сумма же задолженности достигла 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн).