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29 января 2024, 10:56 Читати українською

ЕС грозится ударить по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине — СМИ

Евросоюз будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе, пишет Financial Times со ссылкой на конфиденциальный план, разработанный Брюсселем.

Евросоюз будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе, пишет Financial Times со ссылкой на конфиденциальный план, разработанный Брюсселем.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ документе, составленном чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы явно нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту», если Будапешт откажется снять вето с помощи для Киева.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В документе, составленном чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы явно нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту», если Будапешт откажется снять вето с помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать использование бюджета ЕС для предоставления Украине финансовой помощи в размере €50 млрд на экстренном саммите лидеров в четверг. Если он не отступит, другие лидеры ЕС должны публично пообещать прекратить все финансирование Будапешта с намерением испугать рынки, спровоцировать падение форинта из страны и резкое увеличение стоимости его заимствований, говорится в документе.

В плане говорится, что «в случае отсутствия согласия на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра».

Без этого финансирование «финансовые рынки, а также европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию», говорится в документе. Такое наказание может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падения курса валюты.

В документе перечислены экономические уязвимости Венгрии, в частности, ее «очень высокий государственный дефицит», «очень высокая инфляция», слабая валюта и высокий уровень в ЕС платежей по обслуживанию долга как валового внутреннего продукта. Объясняется, как «рабочие места и экономический рост «в значительной степени зависят» от зарубежного финансирования, основанного на высоком уровне финансирования ЕС.

Три дипломата ЕС сообщили, что многие страны поддержали этот план.

Янош Бока, министр Венгрии по вопросам ЕС, заявил FT, что Будапешт «не подвергается давлению». Он сказал, что Будапешт направил новое предложение в Брюссель в субботу, уточнив, что теперь он открыт для использования бюджета ЕС для пакета в Украине и даже выпуска общего долга для его финансирования, если будут добавлены другие оговорки, позволяющие Будапешту изменить свое решение.

Источник: Минфин
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