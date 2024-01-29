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29 января 2024, 11:20 Читати українською

Минюст Украины опроверг подачу иска за национализацию Сенс Банка и рассказал о содержании запроса экс-владельцев

Бывший акционер украинского Сенс Банка, компания ABH Holdings SA из Люксембурга, пока не подала иск против Украины за национализацию банка, она зарегистрировала только запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Об этом в ответ на запрос «Минфина» сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

Бывший акционер украинского Сенс Банка, компания ABH Holdings SA из Люксембурга, пока не подала иск против Украины за национализацию банка, она зарегистрировала только запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

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«Обращаем внимание, что в настоящее время был подан и зарегистрирован именно запрос на арбитраж, а не иск, который будет подан позже в соответствии с процессуальным графиком и правилами 30 Арбитражных правил», — подчеркнула Мудра.

Это же подтверждается информацией в их реестре ICSID.

Материалы дела там пока не публикуются, но сообщается, что 11 января 2024-го генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление о возбуждении арбитражного разбирательства, а официальными истцами выступили два гражданина Великобритании — Александр Йен и Байджу Васани.

Ирина Мудра рассказала «Минфину», что запрос на арбитраж ABH Holdings SA содержит 119 пунктов, из которых ключевые — 117. Требования истца сводятся к следующему:

  1. Признать, что Украина нарушила Соглашение по инвестициям истца.
  1. Компенсировать истцу все убытки и ущерб, которые он понес, что может быть определено количественно в ходе этого производства. Однако ожидается, что такая компенсация будет составлять не менее 1 миллиарда долларов.
  1. Компенсировать все расходы, связанные с этим производством, в том числе расходы на адвокатов.
  1. Присудить начисление сложных процентов на сумму компенсации, которые будут насчитываться за период до и после вынесения арбитражного решения до даты его полного и окончательного выполнения Украиной.
  1. Применение других средств правовой защиты, которые состав арбитражного трибунала может считать уместными в этих обстоятельствах.

«Обращаем внимание, что в пункте 108 запроса на арбитраж истец отмечает, что, по его мнению, размер нанесенного ему ущерба составляет не менее 1 миллиард долларов и утверждает, что имеет „право на полное возмещение ущерба и ущерб, который он понес, включая полную компенсацию за упущенную выгоду, причиненную его инвестициям, а также полное возмещение любого ущерба которые могут быть заявлены третьими лицами против ABH Holdings SA“, прямо или косвенно связанные с заявленной им якобы экспроприацией Сенс Банка. Кроме того, он требует возмещения морального вреда в любом подлежащем размере количественной оценки», — объяснила нам Мудра.

Чего нет в запросе ABH Holdings SA — это требования по возврату украинского банка в их собственность.

Напомним, что национализация Сенс Банка состоялась 21 июля 2023-го. А 4 января 2024 года компания ABH Holdings SA (ABHH), контролируемая российскими экс-владельцами украинской Альфы, заявила о подаче против Украины 29 декабря 2023-го «запроса на арбитаж и искового заявления» (цитата) в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Требуют от Украины возмещения не менее $1 млрд, настаивая на нарушении договора между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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