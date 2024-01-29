Минюст Украины опроверг подачу иска за национализацию Сенс Банка и рассказал о содержании запроса экс-владельцев

Бывший акционер украинского Сенс Банка, компания ABH Holdings SA из Люксембурга, пока не подала иск против Украины за национализацию банка, она зарегистрировала только запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Об этом в ответ на запрос «Минфина» сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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«Обращаем внимание, что в настоящее время был подан и зарегистрирован именно запрос на арбитраж, а не иск, который будет подан позже в соответствии с процессуальным графиком и правилами 30 Арбитражных правил», — подчеркнула Мудра.

Это же подтверждается информацией в их реестре ICSID.

Материалы дела там пока не публикуются, но сообщается, что 11 января 2024-го генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление о возбуждении арбитражного разбирательства, а официальными истцами выступили два гражданина Великобритании — Александр Йен и Байджу Васани.

Ирина Мудра рассказала «Минфину», что запрос на арбитраж ABH Holdings SA содержит 119 пунктов, из которых ключевые — 117. Требования истца сводятся к следующему:

Признать, что Украина нарушила Соглашение по инвестициям истца.

Компенсировать истцу все убытки и ущерб, которые он понес, что может быть определено количественно в ходе этого производства. Однако ожидается, что такая компенсация будет составлять не менее 1 миллиарда долларов.

Компенсировать все расходы, связанные с этим производством, в том числе расходы на адвокатов.

Присудить начисление сложных процентов на сумму компенсации, которые будут насчитываться за период до и после вынесения арбитражного решения до даты его полного и окончательного выполнения Украиной.

Применение других средств правовой защиты, которые состав арбитражного трибунала может считать уместными в этих обстоятельствах.

«Обращаем внимание, что в пункте 108 запроса на арбитраж истец отмечает, что, по его мнению, размер нанесенного ему ущерба составляет не менее 1 миллиард долларов и утверждает, что имеет „право на полное возмещение ущерба и ущерб, который он понес, включая полную компенсацию за упущенную выгоду, причиненную его инвестициям, а также полное возмещение любого ущерба которые могут быть заявлены третьими лицами против ABH Holdings SA“, прямо или косвенно связанные с заявленной им якобы экспроприацией Сенс Банка. Кроме того, он требует возмещения морального вреда в любом подлежащем размере количественной оценки», — объяснила нам Мудра.

Чего нет в запросе ABH Holdings SA — это требования по возврату украинского банка в их собственность.

Напомним, что национализация Сенс Банка состоялась 21 июля 2023-го. А 4 января 2024 года компания ABH Holdings SA (ABHH), контролируемая российскими экс-владельцами украинской Альфы, заявила о подаче против Украины 29 декабря 2023-го «запроса на арбитаж и искового заявления» (цитата) в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Требуют от Украины возмещения не менее $1 млрд, настаивая на нарушении договора между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.