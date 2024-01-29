Глава Николаевской области Ким задекларировал биткоин

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Подробности

Приобретенный 16 марта 2022 года биткоин хранится на криптовалютной бирже Binance.

Согласно декларации, актив имеет жена политика Юлия Ким.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что биткоин во вторник, 23 января, торговался на уровне $39 тысяч. Последнюю неделю первая криптовалюта зашла к медвежьему тренду и наконец провалила психологическую отметку.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина по состоянию на 29 января составляет $42,082.