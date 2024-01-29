Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким задекларировал 0,71 BTC.
Глава Николаевской области Ким задекларировал биткоин
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Подробности
Приобретенный 16 марта 2022 года биткоин хранится на криптовалютной бирже Binance.
Согласно декларации, актив имеет жена политика Юлия Ким.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что биткоин во вторник, 23 января, торговался на уровне $39 тысяч. Последнюю неделю первая криптовалюта зашла к медвежьему тренду и наконец провалила психологическую отметку.
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина по состоянию на 29 января составляет $42,082.
Источник: Минфин
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