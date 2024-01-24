Дания выделит более $13 миллионов для укрепления киберзащиты Украины

Дания вносит 91 миллион датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

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«Пожертвование сделано под эгидой ИТ-коалиции для Украины, возглавляемой Эстонии и Люксембургом, к которой Дания присоединилась вместе с рядом других стран», — говорится в сообщении.

Дания и другие члены IТ-коалиции вчера заключили соглашение о сотрудничестве по случаю заседания Контактной группы по обороне Украины.

«Это пожертвование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины. С начала вторжения Дания внесла значительный вклад в украинскую освободительную борьбу, это также касается и киберпространства», — заявил министр обороны Трольс Лунд Пульсен.

Кроме Дании, в коалиции принимают участие Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Пока финансовые пожертвования в пользу коалиции внесли Дания, Эстония и Люксембург.

Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

19 января хакеры атаковали monobank. Пользователи банка сообщили о сбоях в работе приложения, которое работал нестабильно и выдавал ошибку при входе и осуществлении операций. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

Поздно вечером, 21 января, monobank снова подвергся DDoS-атаки.