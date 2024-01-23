Фондовый рынок Индии стал четвёртым в мире по капитализации

Индия впервые опередила Гонконг по капитализации фондового рынка, достигшей $4,33 в начале этой недели. Об этом пишет Bloomberg.

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В настоящее время фондовый рынок Индии занимает 4 место в мире, уступая Соединенным Штатам, Китаю и Японии. До недавнего времени на четвертой позиции находился фондовый рынок Гонконга. Последнее место в ТОПе занимает Франция.

Крупнейшие фондовые рынки мира по состоянию на декабрь 2023 года / Инфографика Bloomberg

Согласно данным, собранным Bloomberg, общая стоимость котируемых акций на индийских биржах достигла $4,33 трлн, тогда как капитализация рынка в Гонконге составляет $4,29 трлн.

Успех индийского рынка обусловлен ростом мелких инвесторов и высокими прибылями компаний. Кроме того, Индия конкурирует с Китаем и на фоне оттока инвесторов из Поднебесной и общей мрачной ситуации в китайской экономике, Индия наращивает свой капитал.

Ранее «Минфин» писал о том, что по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития индийская экономика продемонстрирует наибольший рост в следующие два года. Индия также лидирует и на рынке IPO.

Рост индийских акций происходит на фоне исторического падения фондовых рынков в Китае и Гонконге.

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