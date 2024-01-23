Фондовый рынок Индии стал четвёртым в мире по капитализации

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2024, 16:37 Читати українською

Фондовый рынок Индии стал четвёртым в мире по капитализации

Индия впервые опередила Гонконг по капитализации фондового рынка, достигшей $4,33 в начале этой недели. Об этом пишет Bloomberg.

Индия впервые опередила Гонконг по капитализации фондового рынка, достигшей $4,33 в начале этой недели.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В настоящее время фондовый рынок Индии занимает 4 место в мире, уступая Соединенным Штатам, Китаю и Японии. До недавнего времени на четвертой позиции находился фондовый рынок Гонконга. Последнее место в ТОПе занимает Франция.

Крупнейшие фондовые рынки мира по состоянию на декабрь 2023 года / Инфографика Bloomberg

Согласно данным, собранным Bloomberg, общая стоимость котируемых акций на индийских биржах достигла $4,33 трлн, тогда как капитализация рынка в Гонконге составляет $4,29 трлн.

Успех индийского рынка обусловлен ростом мелких инвесторов и высокими прибылями компаний. Кроме того, Индия конкурирует с Китаем и на фоне оттока инвесторов из Поднебесной и общей мрачной ситуации в китайской экономике, Индия наращивает свой капитал.

Ранее «Минфин» писал о том, что по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития индийская экономика продемонстрирует наибольший рост в следующие два года. Индия также лидирует и на рынке IPO.

Рост индийских акций происходит на фоне исторического падения фондовых рынков в Китае и Гонконге.

К теме: Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
shabash
shabash
23 января 2024, 17:15
#
Приходит пора вспомнить про угнетение Кашмира :-D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами