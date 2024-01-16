Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений

Помимо этого, индекс Nifty IT (NIFTYIT) закрылся ростом на 1,86%, на уровне 37 201,96. Последний раз показатель был на таком уровне в январе 2022 года. При этом за последние две сессии бенчмарк вырос на 7,1%.

Акции компании Wipro подскочили на 6,37%, а акции компании HCLTech выросли на 3,06% за день. Бумаги разработчика программного обеспечения Infosys по итогу торгов подорожали на 2,43%. Эти IТ-компании входят в индексы NSE Nifty 50, S&P BSE Sensex и Nifty IT.

Как пишет Reuters, индексы выросли благодаря крупнейшим IТ-компаниям, финансовые результаты которых за третий квартал 2023 года оказались лучше, чем ожидались.

Также на рост фондового рынка Индии оказала влияние государственная компания Oil and Natural Gas, акции которой по итогу торгового дня выросли на 4,3%, до 233,5 рупий ($2,8). Индекс компаний энергетического сектора Nifty Energy (NIFTYENR) поднялся на 1,37%, индекс компаний нефти и газа Nifty Oil & Gas (NIFOILGAS) — на 1,73%.

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По данным Reuters, скачок произошел после того, как в отчете агентства PTI появилась информация, что Oil and Natural Gas обнаружила два месторождения природного газа в глубоководной части бассейна Маханади в Бенгальском заливе.

Рост индийского рынка

Ранее «Минфин» писал, что Индия занимает пятое место на мировом рынке акций. В стране наблюдается бум на небольшие инвестиции и приток иностранных денег.

Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость котируемых на национальных биржах ценных бумаг выросла втрое с минимума в марте 2020 года.

Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю для глобальных инвесторов. Следует подчеркнуть, что экономика Индии является первой в мире по развитию. На фоне замедления мирового роста, Индия развивается быстро. ВВП страны вырос на 7,6% за лето.

Такой стремительный рост привлекает большее количество инвесторов, в то же время экономика Китая показывает медленное восстановление, масло в огонь добавляет и напряженность политических отношений Поднебесной с Западом.