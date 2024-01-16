Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2024, 12:00 Читати українською

Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений

Индекс NSE Nifty 50 (NSEI) по итогам торгов 15 января прибавил 0,93%, поднявшись до 22 097,45 пункта, свидетельствуют данные Национальной фондовой биржи Индии.

Индекс NSE Nifty 50 (NSEI) по итогам торгов 15 января прибавил 0,93%, поднявшись до 22 097,45 пункта, свидетельствуют данные Национальной фондовой биржи Индии.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменился индексИндекс S&P BSE Sensex (BSESN) поднялся на 1,05%, до 73 327,94 пункта, следует из данных Бомбейской фондовой биржи.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился индекс

Индекс S&P BSE Sensex (BSESN) поднялся на 1,05%, до 73 327,94 пункта, следует из данных Бомбейской фондовой биржи. Показатели обновляют исторические максимумы второй торговый день подряд.

Помимо этого, индекс Nifty IT (NIFTYIT) закрылся ростом на 1,86%, на уровне 37 201,96. Последний раз показатель был на таком уровне в январе 2022 года. При этом за последние две сессии бенчмарк вырос на 7,1%.

Как пишет Reuters, индексы выросли благодаря крупнейшим IТ-компаниям, финансовые результаты которых за третий квартал 2023 года оказались лучше, чем ожидались.

Читайте: Индия разместила дебютный выпуск 50-летних госбумаг на $1,2 млрд

Акции компании Wipro подскочили на 6,37%, а акции компании HCLTech выросли на 3,06% за день. Бумаги разработчика программного обеспечения Infosys по итогу торгов подорожали на 2,43%. Эти IТ-компании входят в индексы NSE Nifty 50, S&P BSE Sensex и Nifty IT.

Также на рост фондового рынка Индии оказала влияние государственная компания Oil and Natural Gas, акции которой по итогу торгового дня выросли на 4,3%, до 233,5 рупий ($2,8). Индекс компаний энергетического сектора Nifty Energy (NIFTYENR) поднялся на 1,37%, индекс компаний нефти и газа Nifty Oil & Gas (NIFOILGAS) — на 1,73%.

Читайте: Фондовый рынок Индии впервые приближается к оценке в $4 триллиона

По данным Reuters, скачок произошел после того, как в отчете агентства PTI появилась информация, что Oil and Natural Gas обнаружила два месторождения природного газа в глубоководной части бассейна Маханади в Бенгальском заливе.

Рост индийского рынка

Ранее «Минфин» писал, что Индия занимает пятое место на мировом рынке акций. В стране наблюдается бум на небольшие инвестиции и приток иностранных денег.

Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость котируемых на национальных биржах ценных бумаг выросла втрое с минимума в марте 2020 года.

Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю для глобальных инвесторов. Следует подчеркнуть, что экономика Индии является первой в мире по развитию. На фоне замедления мирового роста, Индия развивается быстро. ВВП страны вырос на 7,6% за лето.

Такой стремительный рост привлекает большее количество инвесторов, в то же время экономика Китая показывает медленное восстановление, масло в огонь добавляет и напряженность политических отношений Поднебесной с Западом.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами