Индекс NSE Nifty 50 (NSEI) по итогам торгов 15 января прибавил 0,93%, поднявшись до 22 097,45 пункта, свидетельствуют данные Национальной фондовой биржи Индии.
Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений
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Как изменился индекс
Индекс S&P BSE Sensex (BSESN) поднялся на 1,05%, до 73 327,94 пункта, следует из данных Бомбейской фондовой биржи. Показатели обновляют исторические максимумы второй торговый день подряд.
Помимо этого, индекс Nifty IT (NIFTYIT) закрылся ростом на 1,86%, на уровне 37 201,96. Последний раз показатель был на таком уровне в январе 2022 года. При этом за последние две сессии бенчмарк вырос на 7,1%.
Как пишет Reuters, индексы выросли благодаря крупнейшим IТ-компаниям, финансовые результаты которых за третий квартал 2023 года оказались лучше, чем ожидались.
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Акции компании Wipro подскочили на 6,37%, а акции компании HCLTech выросли на 3,06% за день. Бумаги разработчика программного обеспечения Infosys по итогу торгов подорожали на 2,43%. Эти IТ-компании входят в индексы NSE Nifty 50, S&P BSE Sensex и Nifty IT.
Также на рост фондового рынка Индии оказала влияние государственная компания Oil and Natural Gas, акции которой по итогу торгового дня выросли на 4,3%, до 233,5 рупий ($2,8). Индекс компаний энергетического сектора Nifty Energy (NIFTYENR) поднялся на 1,37%, индекс компаний нефти и газа Nifty Oil & Gas (NIFOILGAS) — на 1,73%.
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По данным Reuters, скачок произошел после того, как в отчете агентства PTI появилась информация, что Oil and Natural Gas обнаружила два месторождения природного газа в глубоководной части бассейна Маханади в Бенгальском заливе.
Рост индийского рынка
Ранее «Минфин» писал, что Индия занимает пятое место на мировом рынке акций. В стране наблюдается бум на небольшие инвестиции и приток иностранных денег.
Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость котируемых на национальных биржах ценных бумаг выросла втрое с минимума в марте 2020 года.
Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю для глобальных инвесторов. Следует подчеркнуть, что экономика Индии является первой в мире по развитию. На фоне замедления мирового роста, Индия развивается быстро. ВВП страны вырос на 7,6% за лето.
Такой стремительный рост привлекает большее количество инвесторов, в то же время экономика Китая показывает медленное восстановление, масло в огонь добавляет и напряженность политических отношений Поднебесной с Западом.
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