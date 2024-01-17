Азия в 2024 году снова станет лидером по количеству IPO — Bloomberg

Большинство новых IPO в этом году ожидается на биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди стран безусловным лидером станет Индия, пишет Bloomberg.

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По данным Bloomberg, из 38 глобальных листингов с начала года 34 имели место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после чего 3 произошли в Америке, в то время как на Ближнем Востоке только один, а в Европе не было ни одного.

Индия на данный момент — самая активная по количеству IPO страна, сумевшая увеличить прошлогодний рекорд дебютов.

Между тем, в Китае, где средний размер листинга обычно больше, наблюдается постепенное увеличение количества предложений после прошлогоднего спада.

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В этом году в Азии может снижаться бремя экономических ограничений, и на рынок выходит много интересных, крупных компаний, которые могли бы получить миллиарды долларов, по мнению аналитиков.

В Индии на рынок выйдет Ola Electric Mobility, крупнейшая в стране компания по производству электросамокатов, стремясь привлечь 55 млрд рупий. А Jyoti CNC Automation, производитель металлорежущих станков из Гуджарата, уже сегодня начинает торги в Мумбаи.

Рост индийского рынка

Ранее «Минфин» писал, что Индия занимает пятое место на мировом рынке акций. В стране наблюдается бум на небольшие инвестиции и приток иностранных денег.

Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость котируемых на национальных биржах ценных бумаг выросла втрое с минимума в марте 2020 года.

Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю для глобальных инвесторов. Следует подчеркнуть, что экономика Индии является первой в мире по развитию. На фоне замедления мирового роста, Индия развивается быстро. ВВП страны вырос на 7,6% за лето.

Такой стремительный рост привлекает большее количество инвесторов, в то же время экономика Китая показывает медленное восстановление, масло в огонь добавляет и напряженность политических отношений Поднебесной с Западом.