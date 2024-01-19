Капитализация китайских акций за последние годы похудела на $6,3 триллиона

Общая стоимость китайских акций снизилась на $6,3 триллиона с 2021 года. Начало 2024 года для этого рынка также оказалось неудачным, например, гонконгский индекс (HSCE) уже потерял 11%. Об этом пишет Bloomberg.

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Шанхайский фондовый индекс (SSE Composite) с начала года потерял 4,39%, а в течение 6 месяцев падение составило более 10%.

Причины состоят в общей мрачной ситуации в экономике этой страны. Китай не смог быстро восстановиться после пандемии коронавируса, хотя рост ВВП в 5% за прошлый год даже превзошел надежды правительства.

Впрочем, глобальный кризис недвижимости и отрицательный геополитический фон не позволяют Китаю вернуться к росту. К тому же инвесторы выбирают конкурента Индию, которая демонстрирует лучшие показатели в мире по росту экономики и фондового рынка.

Как отмечает Bloomberg, длительный обвал китайских акций также оказывает негативное влияние на экономику, сея хаос в области управления активами.

Отток из азиатских акций достиг максимума с июня 2022 года

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