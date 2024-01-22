Спекулянты снова сыграют на скачках евро: 2 дня, когда на этом можно будет заработать
Главное за 22 января: прогноз курса валют, S&P 500 обновил максимум, атака на monobank
Эта неделя будет богата событиями, которые существенно повлияют на курс валют в Украине. Следует ли ожидать сюрпризов от ценников в пунктах обмена валют и кассах банков, расскажем в нашем традиционном валютном обзоре.
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум
Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума. На торгах 19 января он поднялся до отметки 4826,17.
Поздно вечером, 21 января, monobank снова испытал DDoS-атаки.
Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн. грн. в 2023 году или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Источник: Минфин
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