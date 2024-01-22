Главное за 22 января: прогноз курса валют, S&P 500 обновил максимум, атака на monobank

Эта неделя будет богата событиями, которые существенно повлияют на курс валют в Украине. Следует ли ожидать сюрпризов от ценников в пунктах обмена валют и кассах банков, расскажем в нашем традиционном валютном обзоре.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума. На торгах 19 января он поднялся до отметки 4826,17.

Кибератака на monobank

Поздно вечером, 21 января, monobank снова испытал DDoS-атаки.

Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн. грн. в 2023 году или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.