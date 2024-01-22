Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн грн в 2023 году или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин
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В последний месяц прошлого года на оборону потрачено 284,3 млрд грн бюджетных средств. В ноябре — 168,2 млрд грн.
Средства направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, пищевых продуктов
- медицинское обеспечение
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
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Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений и военных облигаций.
«Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна — это инвестиция в поражение России», — отмечают в министерстве.
Источник: Минфин
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