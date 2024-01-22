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22 января 2024, 15:32 Читати українською

Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн грн в 2023 году или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн грн в 2023 году или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Фото:depositphotos

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В последний месяц прошлого года на оборону потрачено 284,3 млрд грн бюджетных средств. В ноябре — 168,2 млрд грн.

Средства направлены на:

  • денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, пищевых продуктов
  • медицинское обеспечение
  • другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Читайте: Расходы на оборону за 11 месяцев превысили 1,5 триллиона гривен

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений и военных облигаций.

«Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна — это инвестиция в поражение России», — отмечают в министерстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
22 января 2024, 18:11
#
Слышали,хату мазепе подпалили))))) или он сам подпалил,типа жертва режима …ахахахаах…клоуны
+
0
veritas69
veritas69
22 января 2024, 18:55
#
Б’ються два г**на, але одне з них має дотримуватися закону безумовно
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