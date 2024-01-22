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22 января 2024, 8:10 Читати українською

Кибератака на monobank: Вечером банк снова атаковали

Поздно вечером, 21 января, monobank снова подвергся DDoS-атаке. Об этом написал один из соучредителей банка Олег Гороховский в телеграм-канале.

Поздно вечером, 21 января, monobank снова подвергся DDoS-атаке.
Фото:depositphotos

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Атака на monobank

«Думаю на сегодняшний день monobank одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Вот пока писал, началась новая волна… Стоим!», — написал Гороховский.

Предыстория

Как писал «Минфин», 19 января поздно вечером пользователи monobank сообщили о сбоях в работе приложения, которое работало нестабильно и выдавало ошибку во время входа и во время совершения операций.

Позже соучредитель monobank Олег Гороховский написал, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

Читайте также: В monobank озвучили ущерб с начала полномасштабной войны

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Mr YouSt
Mr YouSt
22 января 2024, 10:16
#
Это входит в его работу, отбивать кибер атаки. А он опять хвастается как и день назад, что у него «стоит». А может так готовит к более масштабному сбою. Любитель славы и пиара.
+
+30
Три літри
Три літри
22 января 2024, 11:52
#
Продемонструвати клієнтам спроможність вистояти під атаками також входить в його роботу, це саме частина public relations які ти не розумієш коли пишеш скорочення «піар»
+
+27
Sinteo
Sinteo
22 января 2024, 11:52
#
Ти мабуть фанат якогось лайна типу пірівата чи укрбензину тупого, який, якщо щось станеться, навіть нічого про це не скаже.
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