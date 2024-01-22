Российские олигархи Ротенберги не уплатили в Украине более 500 млн грн налогов

Российские олигархи Ротенберги, владевшие столичным ТРЦ Ocean Plaza, не уплатили в госбюджет Украины налогов более чем на 500 млн грн в 2016—2021 годах. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 января глава Нацполиции Иван Выговский, пишет « Интерфакс-Украина » .

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Что известно

Следователи Нацполиции сопровождают ряд резонансных уголовных производств, в частности, в отношении ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», отметил Выговский.

«Это олигархи русские — Игорь и Аркадий Ротенберги, которым принадлежал Ocean Plaza. И было установлено, что в течение 2016−2021 годов указанное предприятие уклонилось от налогообложения, не уплачено 546 млн грн», — сказал Выговский.

Он отметил, что Нацполиция с начала войны поставила на финансовый контроль операции 7000 резидентов, которые имели «хозяйственные отношения с рф и рб, и таким образом предотвратила выведение средств на общую сумму более 200 млрд грн в страны-агрессоры».

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Напомним

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza был открыт в Киеве в декабре 2012 года на ул. Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около 300 млн долларов. Партнерами по развитию проекта выступили компания UDP и ООО «К.А.Н. Девелопмент» .

В 2012 году ТРЦ был продан российской «ТПС-Недвижимость» Аркадия Ротенберга.

Позже, в 2019 году, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza.

В 2021-м он продал свою долю владельцу компании Q Partners Андрею Иванову. Соглашение было финализировано летом 2023 года.

66,65% акций до марта 2023 принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Однако Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.