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22 января 2024, 16:39 Читати українською

Российские олигархи Ротенберги не уплатили в Украине более 500 млн грн налогов

Российские олигархи Ротенберги, владевшие столичным ТРЦ Ocean Plaza, не уплатили в госбюджет Украины налогов более чем на 500 млн грн в 2016—2021 годах. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 января глава Нацполиции Иван Выговский, пишет «Интерфакс-Украина» .

Российские олигархи Ротенберги, владевшие столичным ТРЦ Ocean Plaza, не уплатили в госбюджет Украины налогов более чем на 500 млн грн в 2016—2021 годах.

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Что известно

Следователи Нацполиции сопровождают ряд резонансных уголовных производств, в частности, в отношении ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», отметил Выговский.

«Это олигархи русские — Игорь и Аркадий Ротенберги, которым принадлежал Ocean Plaza. И было установлено, что в течение 2016−2021 годов указанное предприятие уклонилось от налогообложения, не уплачено 546 млн грн», — сказал Выговский.

Он отметил, что Нацполиция с начала войны поставила на финансовый контроль операции 7000 резидентов, которые имели «хозяйственные отношения с рф и рб, и таким образом предотвратила выведение средств на общую сумму более 200 млрд грн в страны-агрессоры».

Читайте: Правительство выставит на приватизацию 66% ТРЦ Ocean Plaza

Напомним

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza был открыт в Киеве в декабре 2012 года на ул. Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около 300 млн долларов. Партнерами по развитию проекта выступили компания UDP и ООО «К.А.Н. Девелопмент» .

В 2012 году ТРЦ был продан российской «ТПС-Недвижимость» Аркадия Ротенберга.

Позже, в 2019 году, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza.

В 2021-м он продал свою долю владельцу компании Q Partners Андрею Иванову. Соглашение было финализировано летом 2023 года.

66,65% акций до марта 2023 принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Однако Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+21
matroskin
matroskin
22 января 2024, 17:08
#
В того хто це контролює, хоч 20% премії зняли? Впевнений навіть таке «покарання» він не поніс.
Тому чому дивуватися. Це як 2000 грн не доплатиш то тебе швидко і знайдуть і стягнуть, а «непомітить» 500 млн це звичайна українська практика.
+
+8
Silumin
Silumin
22 января 2024, 17:19
#
Впевнений, що ті, хто вперто «не помічали» несплату податків на 500 мільйонів протягом 6 років, причому при різних урядах і президентах, отримали за свою вибіркову сліпоту щедру винагороду, що на порядки більша, ніж будь-яка премії.
+
+15
TAN72
TAN72
22 января 2024, 17:17
#
Полиция уже налогами занимается?
+
0
Три літри
Три літри
22 января 2024, 19:20
#
Ну так. А кому ще цим займатись?
+
+30
Ihor71
Ihor71
22 января 2024, 17:43
#
Зараз сплачують в повному обсязі? АРМА є податковим агентом? Про зарплатню менеджерів цього об'єкту навіть ніде не бачив інформації, а орендні ставки — 50% в валюті від довоєнного рівня. Щомісяця це достатньо значимі суми, які хтось має контролювати
+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
22 января 2024, 17:49
#
Завтра вылетаю в Москву к братьям на стрелку.
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