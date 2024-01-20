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20 января 2024, 9:30 Читати українською

Ночью в работе monobank произошел сбой из-за «мощнейшей DDoS атаки»

В пятницу, 19 января, поздно вечером пользователи monobank сообщили о сбоях в работе приложения, которое работало нестабильно и выдавало ошибку при входе и во время операций.

В пятницу, 19 января, поздно вечером пользователи monobank сообщили о сбоях в работе приложения, которое работало нестабильно и выдавало ошибку при входе и во время операций.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОператоры службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Операторы службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.

Позже соучредитель monobank Олег Гороховский написал в Telegram, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

«Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем», — заявил он в 23:57.

Впоследствии он сообщил, что на monobank продолжают совершать мощную DDoS-атаку.

«50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!» — написал Гороховский в 00:25.

В 00:43 Гороховский написал: «Расходимся».

Читайте также: В monobank озвучили убытки с начала полномасштабной войны

Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+5
Три літри
Три літри
20 января 2024, 9:33
#
Данілич, твій вихід, розпові вчительці як банки з відділеннями легко відбивають ддос.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
20 января 2024, 10:21
#
Только взлетает где-нибудь
рашистский МиГ-31К — сразу же
закрываются все отделения
всех укрбанков.
Это всё, что надо знать
о ddos-атаках на отделения
украинских банков.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 января 2024, 10:51
#
Це не ДДОС, це security breach =)
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