Ночью в работе monobank произошел сбой из-за «мощнейшей DDoS атаки»

В пятницу, 19 января, поздно вечером пользователи monobank сообщили о сбоях в работе приложения, которое работало нестабильно и выдавало ошибку при входе и во время операций.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Операторы службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.

Позже соучредитель monobank Олег Гороховский написал в Telegram, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

«Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем», — заявил он в 23:57.

Впоследствии он сообщил, что на monobank продолжают совершать мощную DDoS-атаку.

«50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!» — написал Гороховский в 00:25.

В 00:43 Гороховский написал: «Расходимся».

Читайте также: В monobank озвучили убытки с начала полномасштабной войны

Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.