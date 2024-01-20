В пятницу, 19 января, поздно вечером пользователи monobank сообщили о сбоях в работе приложения, которое работало нестабильно и выдавало ошибку при входе и во время операций.
Ночью в работе monobank произошел сбой из-за «мощнейшей DDoS атаки»
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Операторы службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.
Позже соучредитель monobank Олег Гороховский написал в Telegram, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.
«Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем», — заявил он в 23:57.
Впоследствии он сообщил, что на monobank продолжают совершать мощную DDoS-атаку.
«50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!» — написал Гороховский в 00:25.
В 00:43 Гороховский написал: «Расходимся».
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Напомним
12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.
20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.
Комментарии - 3
рашистский МиГ-31К — сразу же
закрываются все отделения
всех укрбанков.
Это всё, что надо знать
о ddos-атаках на отделения
украинских банков.