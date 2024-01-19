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19 января 2024, 9:18 Читати українською

Бизнесмена Мазепу задержали на границе: он заявил, что ехал в Давос

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Его адвокаты заявили, что бизнесмен ехал на форму в Давосе. Об этом пишет ЭП.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

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Юристы основателя Concorde Capital подчеркнули, что он неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался.

«Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это стало поводом для задержания его без решения суда», — говорится в комментарии.

Задержание Мазепы адвокаты связывают с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

Однако, согласно расследованию, бизнесмен является организатором схемы незаконного захвата земель, на которых расположены гидравлические структуры критической инфраструктуры Киевской ГЭС.

ДБР кроме Игоря Мазепы задержало также и его брата и проводят обыски в офисе Concorde Capital и по месту жительства сотрудников компании.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
YevgenMuza
YevgenMuza
19 января 2024, 9:29
#
Почему нас должна интересовать судьба этого ***
+
+30
combojack911
combojack911
19 января 2024, 10:10
#
1) Сегодня он — завтра мы
2) Потому что его арестовали за дело 11 давности (привет вышкам бойко, а точно, это ж другое))
3) Его арестовали после скандала с прослушиванием журналистов и об этом уже написала международная пресса

Этого мало?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 января 2024, 10:16
#
А видео с задержания покажут или слишком палевно для жестокого следствия :D
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0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
19 января 2024, 10:27
#
Засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали зелені інвестняні !!!
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