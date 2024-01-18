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18 января 2024, 19:36 Читати українською

Украина активно работает над восстановлением авиасообщения из двух городов — Шурма

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова.
Фото: pixabay.com

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«Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине… Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать», — заявил он.

По словам Шурмы, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

«Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают», — констатировал замглавы ОП.

В ответ на вопрос, действительно ли власти Украины рассматривают вопрос об открытии аэропортов в Киеве (международный аэропорт «Борисполь») и Львове, он сказал, что оба аэропорта рассматривают, но в то же время «основной фокус» направлен на «Борисполь».

Сроки восстановления авиасообщения

О возможности возобновления авиасообщения летом Шурма сказал, что не готов назвать конкретные сроки.

«Послушайте, есть внутренняя дорожная карта и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные термины… Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательства, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%», — заявил он.

Шурма также добавил, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов.

«Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами по изучению их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся», — заявил замглавы ОП.

Кроме того, сказал он, не менее важно получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов, чтобы лизингодатели смогли без опасений предоставить воздушные суда.

«И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть», — подытожил Шурма.

Напомним

В июле 2023 года ирландский лоукостер Ryanair сообщил, что не исключает возобновления небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.

О намерении среди первых возобновить полеты из Украины, как только это будет позволено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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garumer
garumer
18 января 2024, 20:16
#
Пригадую ще не дуже давно ті самі шахеди до Львова долітали і то напевно не з Білорусії
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