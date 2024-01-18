«Киевстар» завершил предварительную оценку ущерба в результате масштабной кибератаки

Мобильный оператор «Киевстар» не понес существенных финансовых убытков в результате масштабной кибератаки в декабре 2023 года, однако потеряет 3,6 млрд грн ($95 млн) дохода вследствие отмены для своих клиентов месячной платы за предоставление услуг в качестве компенсации. Об этом сообщает пресс-служба материнской компании оператора VEON Ltd.

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В частности, VEON не ожидает существенного влияния на свои финансовые результаты из-за сбоев в работе сервисов «Киевстара» и расходов, связанных с расширением ИТ-возможностей для восстановления услуг, заменой утраченного оборудования или компенсациями внешним консультантам и партнерам в 2023 году.

Ожидается, что «Киевстар» продолжит работу по предоставлению компенсаций в ближайшие месяцы, однако эти расходы оценить невозможно.

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Напомним

12 декабря 2023 г. пользователи «Киевстара» начали массово жаловаться на отсутствие мобильной связи и интернета. Также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Позже мобильный оператор заявил, что причиной сбоев стала мощная хакерская атака, которая привела к полному прекращению предоставления услуг.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.