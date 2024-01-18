Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа предложила повысить военный сбор с 1,5% до 3% для украинцев, которые зарабатывают более 20 тыс. грн. Кроме того, нардеп высказалась за введение налога на роскошь, под которую могут подпадать новые iPhone. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.
Налог на роскошь и зарплаты от 20 тысяч: Пидласа рассказала, где взять деньги на дополнительную мобилизацию
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Где брать деньги на дополнительную мобилизацию
Пидласа отметила, что в случае дополнительной мобилизации значительно увеличится количество военнослужащих и государство потребует 300 млрд грн на их обеспечение.
Эта сумма включает питание бойцов, минимальные бытовые расходы, экипировку, стоимость формы и персонального оружия, а также подготовку военных к боевым действиям.
Вариантов, где брать деньги на обеспечение защитников, немного и они все обсуждаются и в Кабмине, и в Верховной Раде.
Если вы зарабатываете мало, вы не должны платить большой налог даже сейчас. А если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%. Это было бы справедливо", — сказала Пидласа.
Налог на роскошь
Также она выразила мнение, что дорогостоящая техника, в том числе новые смартфоны от Apple, и авто являются предметом роскоши, поэтому тоже могут облагаться дополнительными пошлинами прямо при ввозе в Украину.
«Можно еще подумать о налоге на роскошь. Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60−70 тыс. грн, то он может облагаться налогом дополнительными пошлинами», — сказала глава бюджетного комитета.
Стоит отметить, что Пидласа не вносила на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты.
Комментарии - 5
Да, совсем забыл, а как там вопрос с финансированием НАЗК, как там 52 человека дружно пилят почти 700 млн гривен? И что совсем обязательно в военное время финансировать парламентские партии с бюджета? А это почти 600 млн гривен!!! И это тоже все происходит через НАЗК. Ну и для справки, в связи с назначением нового «Голови» этой конторы, появились данные о зарплатах — Один из кандидатов -.… За 2022 рік Дмитро Калмиков отримав у НАЗК зарплату у розмірі 1 862 252 грн, тобто, у середньому близько 155 187 грн на місяць....
https://sud.ua/uk/news/publication/290845-skolko-poluchaet-v-napk-rukovoditel-departamenta-antikorruptsionnoy-politiki-dmitriy-kalmykov-pretenduyuschiy-na-glavu-agentstva
Никому не надо напоминать кто эту контору создал и чей преподаватель был первой «головою».
А что там с налогообложением арендодателей недвижимости? Значит договор у нотариуса. по 7.200 в месяц. на одиннадцать месяцев, и как ФОП налог, а на карман по 500 и больше уе каждый месяц. И это еще в лучшем случае — налог как ФОП!
что там с зарплатами членов правления гос банков? И не только гос банков! Не это нельзя трогать? Понятно!