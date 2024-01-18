Налог на роскошь и зарплаты от 20 тысяч: Пидласа рассказала, где взять деньги на дополнительную мобилизацию

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа предложила повысить военный сбор с 1,5% до 3% для украинцев, которые зарабатывают более 20 тыс. грн. Кроме того, нардеп высказалась за введение налога на роскошь, под которую могут подпадать новые iPhone. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

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Где брать деньги на дополнительную мобилизацию

Пидласа отметила, что в случае дополнительной мобилизации значительно увеличится количество военнослужащих и государство потребует 300 млрд грн на их обеспечение.

Эта сумма включает питание бойцов, минимальные бытовые расходы, экипировку, стоимость формы и персонального оружия, а также подготовку военных к боевым действиям.

Вариантов, где брать деньги на обеспечение защитников, немного и они все обсуждаются и в Кабмине, и в Верховной Раде.

Если вы зарабатываете мало, вы не должны платить большой налог даже сейчас. А если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%. Это было бы справедливо", — сказала Пидласа.

Налог на роскошь

Также она выразила мнение, что дорогостоящая техника, в том числе новые смартфоны от Apple, и авто являются предметом роскоши, поэтому тоже могут облагаться дополнительными пошлинами прямо при ввозе в Украину.

«Можно еще подумать о налоге на роскошь. Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60−70 тыс. грн, то он может облагаться налогом дополнительными пошлинами», — сказала глава бюджетного комитета.

Стоит отметить, что Пидласа не вносила на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты.