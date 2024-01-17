Главное за 17 января: рост мировой экономики, Германия предоставит 7 млрд евро Украине

Рост мировой экономики в 2023 году оказался несколько сильнее, чем ожидалось, и это будет иметь положительные последствия в 2024 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Канцлер Германии анонсировал помощь Украине в 7 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байден во вторник сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.

Турция прекратила денежные переводы из России

Начавшиеся еще в декабре проблемы с переводом денег из россии в Турцию увеличиваются. В январе трансферы были приостановлены, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте продукции из Турции в россию.

Российский бизнес массово выходит из Кипра

На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны из-за противодействия местных властей обходу санкций.

Как украинцы жалуются на банки в Нацбанк и почему могут остаться без его помощи

Защита прав потребителей финуслуг остается одной из самых болезненных тем на отечественном финансовом рынке. Права украинцев нарушают как банки, так и небанковские структуры. Нередко у людей создается впечатление, что на их жалобы не обращают должного внимания и фактически проблемы не решают.