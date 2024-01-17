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17 января 2024, 13:15 Читати українською

Канцлер Германии анонсировал помощь Украине на 7 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байден во вторник сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро. Об этом он написал в сети X.

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байден во вторник сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.
Фото:depositphotos

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Что известно

По словам Шольца, такое решение было принято после разговора с президентом США Джо Байденом.

«Президент Байден и я согласны: мы хотим продолжать поддерживать Украину финансово, гуманитарно и военно. (…) Германия предоставит военных товаров в 2024 году более чем на семь миллиардов евро», — написал он.

Напомним

В конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

4 января в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 января 2024, 13:19
#
Хватит, красной икрой уже голубей кормлю.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 января 2024, 13:27
#
Плакали, що немає допомоги від США… поки перехватять інші донори.
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+10
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 января 2024, 15:00
#
Дякуємо німецьким платникам податків!
але по факту дядя Джо набрав Шольца и сказав що йому потрібно робити.
Німеччина відчуває запах жареного, тому дає гроші.Велика Британія також відчуває запах великої війни, тому стараються дати собі ще час на підготовку.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
17 января 2024, 15:37
#
Західні партнери не залишать Україну один на один з ворогом. Це очевидно.
І за це ми їм дякуємо. Їх підтримка дуже допомагає.
Але й «домашню роботу» треба робити, а саме: реальні реформи, які й економіку підтримають, і корупцію зменшать
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