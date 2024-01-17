Канцлер Германии анонсировал помощь Украине на 7 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байден во вторник сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро . Об этом он написал в сети X.

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Что известно

По словам Шольца, такое решение было принято после разговора с президентом США Джо Байденом.

Прессидент Биден и их сыновья: wir wollen die Ukraine weiter finanziell, humanitär und militärisch unterstützen. Dazu haben их heute mit @POTUS telefoniert. Deutschland unterstützt 2024 mit mehr als sieben Milliarden Euro durch militärische Güter. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024

«Президент Байден и я согласны: мы хотим продолжать поддерживать Украину финансово, гуманитарно и военно. (…) Германия предоставит военных товаров в 2024 году более чем на семь миллиардов евро», — написал он.

Напомним

В конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

4 января в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.