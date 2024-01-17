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17 января 2024, 9:01 Читати українською

Турция прекратила денежные переводы с рф — СМИ

Начавшиеся еще в декабре проблемы с переводом денег из россии в Турцию увеличиваются. В январе трансферы были приостановлены, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте продукции из Турции в россию. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Ekonomim.

Начавшиеся еще в декабре проблемы с переводом денег из россии в Турцию увеличиваются.
Фото: pixabay.com

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«После визита госсекретаря США Энтони Блинкена экспортеры не могли получать платежи по россии в турецких лирах и российских рублях, некоторые банки отправляли переводы назад, некоторые банки начали отклонять ранее принимавшие транзакции, заявив, что это «запрещенные товары», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Указывается также, что почти все переводы были прекращены с 1 января, что нанесло значительный ущерб экспортерам.

К примеру, экспортеры в автомобильном секторе не могут получить свои переводы с начала года; турецкие производители обуви, работающие с российской компанией, наиболее закупающей в Турции, в этом месяце не получили никаких платежей от своих российских клиентов.

Подобную ситуацию изданию подтвердили компании химической промышленности, производители текстиля, судовладельцы, осуществляющие перевозку в россию, и другие.

«Недавние проблемы с переводом денег связаны с расширением последнего списка санкций ЕС, в частности, если даже компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции, покупатель может быть включен в санкционный список или на балансе турецких банков или российских банков происходят операции в рублях», — объяснил на условиях анонимности источник в Минторге Турции.

Издание приводит статистику роста по турецкому экспорту в россию за 2023 год.

«В прошлом году экспорт Турции в Россию вырос на 23,2%, с 7 млрд 647 млн долларов в 2022 году до 9 млрд 423 млн долларов. Пять секторов, наиболее экспортируемых в эту страну — это химическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность, свежие фрукты и овощи и электроника», — отмечает издание.

Также указывается, что трудности сейчас испытывают и компании, созданные россиянами и действующие в Турции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
17 января 2024, 10:37
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Каждый раз одна и та же новость. Что-то прекратили, а потом нарастили. Эрдоган тот еще скользкий тип.
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