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17 января 2024, 16:25 Читати українською

Российский бизнес массово выходит из Кипра

На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны из-за противодействия местных властей обходу санкций. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» и кипрская газета «Филелефтерос».

На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны из-за противодействия местных властей обходу санкций.

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Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию — фирмы переводятся в специальные административные районы рф с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.

По информации кипрской газеты, двусмысленное количество компаний «с огромным объемом работы в своем секторе» в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции. По данным издания, так поступят «и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем».

Газета объясняет это политикой кипрской власти, противодействующей обходу санкций против россии.

В частности, кипрское издание приводит уход или планы по уходу TCS Group (главная компания «Тинькофф-банка»), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдинговая компания «Европейского медицинского центра»), «Трансмашхолдинга», Globaltrans и маркетплейса Ozon.

Ранее «Минфин» писал о том, что турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций США. В то же время, госбанки Китая усиливают ограничения на финансирование российских клиентов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 января 2024, 16:41
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Нічого страшного українській бізнес зайде, наприклад ТЦКашники готелі можуть скуповувати.
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