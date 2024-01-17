Российский бизнес массово выходит из Кипра

На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны из-за противодействия местных властей обходу санкций. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» и кипрская газета « Филелефтерос ».

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Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию — фирмы переводятся в специальные административные районы рф с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.

По информации кипрской газеты, двусмысленное количество компаний «с огромным объемом работы в своем секторе» в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции. По данным издания, так поступят «и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем».

Газета объясняет это политикой кипрской власти, противодействующей обходу санкций против россии.

В частности, кипрское издание приводит уход или планы по уходу TCS Group (главная компания «Тинькофф-банка»), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдинговая компания «Европейского медицинского центра»), «Трансмашхолдинга», Globaltrans и маркетплейса Ozon.

Ранее «Минфин» писал о том, что турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций США. В то же время, госбанки Китая усиливают ограничения на финансирование российских клиентов.