Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 г и можно ли повторить этот успех
Главное за вторник: monobank запустил новый сервис, Минфин привлек 8,5 млрд от ОВГЗ
Для инвестировавших в золото 2023 год оказался очень удачным. Особенно для тех, кто покупал его осенью 2022 года, когда цена проседала до уровней около $1650 за тройскую унцию, или в начале октября 2023 года, когда золото стоило порядка $1825 за унцию.
«Гроші на Базу»: monobank запустил новый сервис
monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.
Минфин привлек 8,5 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов 16 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,5 млрд грн в эквиваленте, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе — 16,77 млрд грн.
«Жадность» зашкаливает: как биткоин встретил новый год и куда будет двигаться дальше
2023 год был на удивление удачным для первой криптовалюты, капитализация увеличилась почти в три раза — с $321 млрд до текущих $847 млрд, стоимость монеты выросла с $16,7 тыс. до $42,25 тыс. (+153%). Эксперты «Минфин» считают необходимым исследовать ключевые метрики первой криптовалюты для того, чтобы понять, с какими входными данными мы идем в новый год.
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