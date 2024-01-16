Главное за вторник: monobank запустил новый сервис, Минфин привлек 8,5 млрд от ОВГЗ

Для инвестировавших в золото 2023 год оказался очень удачным. Особенно для тех, кто покупал его осенью 2022 года, когда цена проседала до уровней около $1650 за тройскую унцию, или в начале октября 2023 года, когда золото стоило порядка $1825 за унцию.

«Гроші на Базу»: monobank запустил новый сервис

monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.

Минфин привлек 8,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 16 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,5 млрд грн в эквиваленте, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе — 16,77 млрд грн.

«Жадность» зашкаливает: как биткоин встретил новый год и куда будет двигаться дальше