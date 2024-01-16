Минфин привлек 8,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 16 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,5 млрд грн в эквиваленте, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе — 16,77 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.