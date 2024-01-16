«Гроші на Базу»: monobank запустил новый сервис

monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank . Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Что известно «Есть неочевидная проблема — у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от monobank (Patreon на минималках)», — написал Гороховский.

Он отметил, что благодаря «Баге» зрители стримов смогут донатить и подписываться на ФОП стримера.

Банк начинает открытое бета-тестирование проекта. Стримеров приглашают посмотреть, как все работает, а также помочь определить, чего там не хватает.

Какие функции доступны

получение донатов;

возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;

возможность вывода QR и анимации донатов на стрим.

В последующих релизах предусматриваются уникальные анимации для разных размеров доната и подписки, возможность заказывать музыку донатом, учет пожеланий тестеров, а также исправление багов.

Как воспользоваться сервисом

Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФОП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.

Какие тарифы

Тариф составляет 3% — и за донаты, и за подписки.