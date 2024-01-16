Польские перевозчики приостановят блокировку границы: договорились с правительством

Польские перевозчики заявили, что приостановят со среды блокировать украинскую границу, поскольку договорились с правительством. Об этом передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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Что говорят перевозчики

Как сказал представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский, активисты достигли согласия с правительством по некоторым требованиям.

«Это не конец, но протест будет приостановлен… Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», — сказал Борковский.

Предыстория

Блокировка украинской границы польскими перевозчиками продолжается с ноября.

Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медице после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца.

Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украино-польской границе.

Напомним, что 11 декабря Дональд Туск снова стал премьером Польши и сформировал новое правительство. Туск пообещал немедленно урегулировать проблемные вопросы в отношениях с Украиной, но 15 января он выступил против продления льгот для украинского экспорта.

В конце декабря правительство Украины и Польши согласовали план действий по разблокированию границы, однако полной разблокировки до сих пор не произошло.

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