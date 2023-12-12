Дональд Туск снова стал премьером Польши: хорошо ли это для Украины

Дональда Туска снова избрали премьер-министром Польши, 11 декабря. Он заменил на должности Матеуша Моравецкого, поддерживавшего протесты перевозчиков на границе. Новый-старый премьер Туск еще до переизбрания заявлял, что сделает все, чтобы немедленно разблокировать проезд на пунктах пропуска.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переизбрание Туска

После голосования Туск поблагодарил депутатов за доверие, а также выразил благодарность всем полякам, которые на парламентских выборах 15 октября «отдали свои голоса за смену власти» в стране.

Ожидается, что во вторник утром, 12 декабря, новый премьер-министр Польши объявит задачу своего кабинета, после чего состоится обсуждение в нижней палате парламента и голосование за вотум доверия правительству.

В среду утром, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда должен принять присягу нового состава Совета министров. В тот же день Туск будет представлять Польшу на саммите Совета Е С в Брюсселе .

Ранее «Минфин» писал о том, что Туск пообещал немедленно разблокировать границу с Украиной после того, как займет должность премьера.

Политическая ситуация в Польше

Большинство в польском парламенте не слишком сильное, за нового премьера проголосовало 248 депутатов Сейма, против был 201.

Партия Туска «Гражданская платформа» заняла второе место по результатам выборов в Сейм в октябре с результатом 30% (Сенат — почти 29%), но смогла договориться с другими партиями, чтобы создать коалицию и сместить Моравецкого с должности, хотя его партия «Право и справедливость и победила на выборах в парламент с результатом (35% в Сейм и 34% в Сенат). Теперь лидер оппозиции Туск снова стал премьер-министром, но ему придется работать с принадлежащим к другому политическому лагерю президентом Анджеем Дудою.

Напомним, что Дональд Туск был премьер-министром Польши 7 лет (с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014) и это был рекорд, если сравнивать с предшественниками.