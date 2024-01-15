Блокировка границ: Румынские фермеры перекрыли еще один пункт пропуска

Румынские фермеры 15 января заблокировали движение для грузовиков на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной — «Викову-де-Сус — Красноильск». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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«Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубне».

Также началась блокировка румынского пункта пропуска «Викову-де-Сус», что напротив украинского — «Красноильск», — говорится в сообщении.

В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска пропускаются беспрепятственно.

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