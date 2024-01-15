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15 января 2024, 15:34 Читати українською

Блокировка границ: Румынские фермеры перекрыли еще один пункт пропуска

Румынские фермеры 15 января заблокировали движение для грузовиков на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной — «Викову-де-Сус — Красноильск». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Румынские фермеры 15 января заблокировали движение для грузовиков на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной — «Викову-де-Сус — Красноильск».

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«Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубне».

Также началась блокировка румынского пункта пропуска «Викову-де-Сус», что напротив украинского — «Красноильск», — говорится в сообщении.

В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска пропускаются беспрепятственно.

Читайте: Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска «Порубне-Сирет»

Напомним

Как писал «Минфин», 13 января румынские фермеры приступили к блокированию движения на пункте пропуска «Сирет — Порубне».

Блокада границы польскими перевозчиками проходит с 6 ноября. Они требуют, в частности, отменить транспортный безвиз для Украины.

Напомним, что недавно в Польше произошла смена власти. Дональд Туск снова, возглавил правительство этой страны и пообещал немедленно решить вопрос блокирования границы. Он критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого, полностью поддерживавшего польских перевозчиков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 января 2024, 15:55
#
Цікаво, а за що всі ці непридатні дипломати гроші отримують?
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+19
Lolik1837
Lolik1837
15 января 2024, 17:57
#
Румыны — это был наш последний оплот среди стран соседей.

Теперь не осталось НИ ЕДИНОЙ страны соседки с которой у нас нет проблем с импортом / экспортом .

«Перес@ались со всеми
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