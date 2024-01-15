Румынские фермеры 15 января заблокировали движение для грузовиков на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной — «Викову-де-Сус — Красноильск». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Блокировка границ: Румынские фермеры перекрыли еще один пункт пропуска
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубне».
Также началась блокировка румынского пункта пропуска «Викову-де-Сус», что напротив украинского — «Красноильск», — говорится в сообщении.
В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска пропускаются беспрепятственно.
Читайте: Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска «Порубне-Сирет»
Напомним
Как писал «Минфин», 13 января румынские фермеры приступили к блокированию движения на пункте пропуска «Сирет — Порубне».
Блокада границы польскими перевозчиками проходит с 6 ноября. Они требуют, в частности, отменить транспортный безвиз для Украины.
Напомним, что недавно в Польше произошла смена власти. Дональд Туск снова, возглавил правительство этой страны и пообещал немедленно решить вопрос блокирования границы. Он критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого, полностью поддерживавшего польских перевозчиков.
Комментарии - 2
Теперь не осталось НИ ЕДИНОЙ страны соседки с которой у нас нет проблем с импортом / экспортом .
«Перес@ались со всеми