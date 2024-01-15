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15 января 2024, 19:40 Читати українською

Туск выступил против продления льгот для украинского экспорта

Европейская комиссия предложит продлить временную либерализацию торговли и другие торговые преференции по определенным украинским товарам еще на год — до июня 2025 года. Однако новое правительство Польши выступает против такого решения. Позиция Польши в этом вопросе не окажет критического влияния на принятие решения, поскольку оно принимается большинством стран ЕС, пишет Financial Times, передает Бизнес Цензор.

Европейская комиссия предложит продлить временную либерализацию торговли и другие торговые преференции по определенным украинским товарам еще на год — до июня 2025 года.

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Однако это свидетельствует о том, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск сохраняет протекционистскую позицию предыдущего правительства, что противоречит его обещаниям вернуть Польшу в формирование политики ЕС после лет противостояния с Брюсселем.

Это также указывает на сложный поиск баланса между проевропейской программой нового правительства Польши и интересами фермеров и перевозчиков, желающих сохранить запрет на импорт и блокирующих пункты пропуска страны с Украиной.

Ожидается, что Туск посетит Киев в ближайшие дни, пытаясь ослабить напряжение в двусторонних отношениях.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в минувшие выходные предупредил, что правительство Туска не согласно с продлением льготных условий торговли для Украины с ЕС, поскольку это «угроза» для польских фермеров.

По данным издания, учитывая позицию Польши, Еврокомиссия рассматривает возможность вместе с продолжением торговых преференций для Украины предусматривать более жесткие условия их приостановки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
mantis05
mantis05
15 января 2024, 21:24
#
100% пошлину надо ввести на польские товары и деньги давать на компенсации украинских экспортеров, которые в Польше теряют.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 января 2024, 22:14
#
Ти долари по 42 купував в 2022?
+
0
gucci
gucci
15 января 2024, 23:05
#
Мобілізація польських фермерів і охороняти польський кордон, разом з тусками
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