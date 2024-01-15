Туск выступил против продления льгот для украинского экспорта

Европейская комиссия предложит продлить временную либерализацию торговли и другие торговые преференции по определенным украинским товарам еще на год — до июня 2025 года. Однако новое правительство Польши выступает против такого решения. Позиция Польши в этом вопросе не окажет критического влияния на принятие решения, поскольку оно принимается большинством стран ЕС, пишет Financial Times, передает Бизнес Цензор.

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Однако это свидетельствует о том, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск сохраняет протекционистскую позицию предыдущего правительства, что противоречит его обещаниям вернуть Польшу в формирование политики ЕС после лет противостояния с Брюсселем.

Это также указывает на сложный поиск баланса между проевропейской программой нового правительства Польши и интересами фермеров и перевозчиков, желающих сохранить запрет на импорт и блокирующих пункты пропуска страны с Украиной.

Ожидается, что Туск посетит Киев в ближайшие дни, пытаясь ослабить напряжение в двусторонних отношениях.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в минувшие выходные предупредил, что правительство Туска не согласно с продлением льготных условий торговли для Украины с ЕС, поскольку это «угроза» для польских фермеров.

По данным издания, учитывая позицию Польши, Еврокомиссия рассматривает возможность вместе с продолжением торговых преференций для Украины предусматривать более жесткие условия их приостановки.