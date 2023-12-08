Туск пообещал немедленно разблокировать границу с Украиной

Дональд Туск, который вероятнее всего возглавит правительство Польши, пообещал немедленно урегулировать проблемные вопросы в отношениях с Украиной, в том числе и блокирование перевозчиками границы. Об этом сообщает Голос Америки.

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О новом кабинете

Туск подверг критике действия действующего правительства Матеуша Моравецкого и заявил, что будет действовать в интересах польских перевозчиков, но будет добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена.

Он также рассказал журналистам, что надеется на голосование за новый кабинет уже во вторник 12 декабря и приведение правительства к присяге в среду, чтобы на следующий день принять участие в саммите Европейского Союза в Брюсселе.

Саммит ЕС 14−15 декабря должен среди прочего рассматривать такие ключевые вопросы, как возможность начала переговоров о членстве Украины, а также о многолетней программе европейской помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Смена власти в Польше

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не выступал против блокады границы и обещал потребовать от Еврокомиссии восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, чего требуют протестующие.

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Моравецкий может лишиться должности премьер-министра Польши в ближайшее время. Несмотря на победу его партии «Право и справедливость» на выборах, она не сможет единолично сформировать коалицию. В то же время, крупнейшие оппозиционные партии уже сформировали коалицию и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции станет Дональд Туск.

Протесты

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу. В частности, заблокировано движение грузового транспорта в направлении трех крупнейших пунктов пропуска «Корчёва-Краковец», «Гребенное-Рава Русская», «Дорогуск-Ягодин». Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли пункт пропуска «Медика — Шегини».

Активисты требуют запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, в результате чего польских предпринимателей вытесняют с рынка. Также они требуют возобновления разрешений на въезд в Евросоюз для украинских перевозчиков и улучшения обслуживания на границе. Акция польских перевозчиков планировалась сроком на два месяца — до конца года.