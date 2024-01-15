Главное за понедельник: в Давосе обсуждают мирный план, прогноз курса валют

В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Россию не приглашали.

Курс доллара и евро прекратили рост: стоит ли скупать валюту

В первую очередь, это период расчета бизнеса с бюджетом по налогам. Обычно это страхует гривну на межбанке, поскольку экспортеры охотно продают валюту на торгах, а у импортеров после уплаты налогов остается меньше свободного гривневого ресурса на покупку валюты. В результате валютное предложение на торгах несколько вырастет, а спрос снизится.

В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году