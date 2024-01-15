В Давосе 83 страны обсуждали вопрос мира в Украине: что об этом пишет западная пресса
Главное за понедельник: в Давосе обсуждают мирный план, прогноз курса валют
В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Россию не приглашали.
Курс доллара и евро прекратили рост: стоит ли скупать валюту
В первую очередь, это период расчета бизнеса с бюджетом по налогам. Обычно это страхует гривну на межбанке, поскольку экспортеры охотно продают валюту на торгах, а у импортеров после уплаты налогов остается меньше свободного гривневого ресурса на покупку валюты. В результате валютное предложение на торгах несколько вырастет, а спрос снизится.
В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году
За 2023 год на социальные выплаты из госбюджета направили 450,1 млрд грн, в том числе в декабре — 41,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Авария на Alaska Airlines: что на самом деле произошло с новым самолетом Boeing
Первая полноценная рабочая неделя фондовых рынков была наполнена событиями. Подавляющее большинство трейдеров вернулись в офисы и сосредоточились на выкупе крупнейших акций. За неделю S&P 500 вырос на 1,9%, технологический NASDAQ-100 прибавил более 3%. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.
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