В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году

В 2023 году на социальные выплаты из госбюджета направили 450,1 млрд грн, в том числе в декабре — 41,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Куда пошли деньги

271,8 млрд грн, из них в декабре — 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

102,8 млрд грн, из них в декабре — 8,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

47,6 млрд грн, из них в декабре — 7,8 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

24,2 млрд грн, из них в декабре 2,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

3,6 млрд грн, из них в декабре — 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,5 млрд грн — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

В прошлом году более 5 млн человек получили социальные выплаты, стипендии, компенсации, среди которых внутренне перемещенные лица, семьи с детьми, малообеспеченные семьи, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в 2023 году правительство полностью обеспечило выполнение социальных обязательств перед гражданами за счет международной помощи доноров.

Расходы на 2024 год

В этом году на социальную защиту граждан направлено 469,4 млрд грн, что больше на 8,7 млрд грн, чем в 2023 году.