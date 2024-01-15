В Давосе 83 страны обсуждали вопрос мира в Украине: что об этом пишет западная пресса

В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Китай отказался участвовать, а россию не приглашали.

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Впрочем, стоит подчеркнуть, что количество стран, вовлеченных в обсуждение мирного плана в Давосе, увеличилось по сравнению со встречей на Мальте в октябре прошлого года, где за стол переговоров сели представители 65 стран, пишет Financial Times. Первые две встречи в таком формате прошли в Копенгагене и Саудовской Аравии.

Что заявила украинская сторона

Украину на форуме представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что к переговорам необходимо привлечь Китай, который сможет, по его мнению, вести серьезные разговоры с кремлем, пишет Reuters.

Также Ермак сообщил, что никто из стран не просил Украину пойти на территориальные уступки для прекращения войны. По словам руководителя ОП, страны обсуждают формулу мира, которую предлагает Владимир Зеленский, она предусматривает освобождение всех оккупированных территорий и возвращение границ, установленных в 1991 году.

Что заявила швейцарская сторона

Организатор встречи в Давосе, представитель Швейцарии Игнацио Кассис, также считает, что за стол переговоров обязательно нужно сажать Китай.

«Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе», — сказал Кассис, добавив, что ни россия, ни Украина не хотят идти на уступки.

Кассис также сказал, что страны, которые вели диалог с россией, такие как Бразилия, Индия и Южная Африка, были вовлечены в дискуссии в Давосе и могут сыграть важную роль.

Роль Глобального Юга

Впрочем, немало стран, представляющих Глобальный Юг (Global South), настаивают на том, чтобы во встречах участвовала и россия. В то же время организаторы форума в Давосе считают, что привлечение этих стран, ранее стоявших в стороне от проблем Украины, является успехом. Их мнение разделяет и Андрей Ермак.

Представитель ЕС отметил, что партнеры из Global South в целом выразили соболезнования украинцам.

Участие Зеленского в форуме

Участие Владимира Зеленского в форме ожидается во вторник, 16 января. По данным Bloomberg Зеленский намерен встретиться в Давосе с генеральным директором JPMorgan, чтобы обсудить с ним вопросы финансирования Украины. Неизвестно, встретится ли украинский президент с представителем Китая.

Позже стало известно, что Китай примет участие в обсуждении. Пресс -секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин поддержат все усилия, чтобы помочь восстановить мир в Украине.

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