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15 января 2024, 12:29 Читати українською

В Давосе 83 страны обсуждали вопрос мира в Украине: что об этом пишет западная пресса

В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Китай отказался участвовать, а россию не приглашали.

В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского.

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Впрочем, стоит подчеркнуть, что количество стран, вовлеченных в обсуждение мирного плана в Давосе, увеличилось по сравнению со встречей на Мальте в октябре прошлого года, где за стол переговоров сели представители 65 стран, пишет Financial Times. Первые две встречи в таком формате прошли в Копенгагене и Саудовской Аравии.

Что заявила украинская сторона

Украину на форуме представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что к переговорам необходимо привлечь Китай, который сможет, по его мнению, вести серьезные разговоры с кремлем, пишет Reuters.

Также Ермак сообщил, что никто из стран не просил Украину пойти на территориальные уступки для прекращения войны. По словам руководителя ОП, страны обсуждают формулу мира, которую предлагает Владимир Зеленский, она предусматривает освобождение всех оккупированных территорий и возвращение границ, установленных в 1991 году.

Что заявила швейцарская сторона

Организатор встречи в Давосе, представитель Швейцарии Игнацио Кассис, также считает, что за стол переговоров обязательно нужно сажать Китай.

«Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе», — сказал Кассис, добавив, что ни россия, ни Украина не хотят идти на уступки.

Кассис также сказал, что страны, которые вели диалог с россией, такие как Бразилия, Индия и Южная Африка, были вовлечены в дискуссии в Давосе и могут сыграть важную роль.

Роль Глобального Юга

Впрочем, немало стран, представляющих Глобальный Юг (Global South), настаивают на том, чтобы во встречах участвовала и россия. В то же время организаторы форума в Давосе считают, что привлечение этих стран, ранее стоявших в стороне от проблем Украины, является успехом. Их мнение разделяет и Андрей Ермак.

Представитель ЕС отметил, что партнеры из Global South в целом выразили соболезнования украинцам.

Участие Зеленского в форуме

Участие Владимира Зеленского в форме ожидается во вторник, 16 января. По данным Bloomberg Зеленский намерен встретиться в Давосе с генеральным директором JPMorgan, чтобы обсудить с ним вопросы финансирования Украины. Неизвестно, встретится ли украинский президент с представителем Китая.

Позже стало известно, что Китай примет участие в обсуждении. Пресс -секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин поддержат все усилия, чтобы помочь восстановить мир в Украине.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+60
Serhii Kyrychenko
Serhii Kyrychenko
15 января 2024, 12:50
#
«партнери з Global South загалом висловили співчуття українцям.»
такі молодці (сарказм)
+
+84
Kharakternyk
Kharakternyk
15 января 2024, 13:05
#
Знаємо, що вони там обговорювали — введення CBDC, боротьба з готівкою, точкове відновлення масочного режиму та вакцинації, пропаганда трансгендерства та зміни статі в школах, легалізація наркотиків та педофілії і визначали місця, де ще можна підпалити війну.
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