В декабре украинцы купили рекордный за последние 11 лет объем валюты
Главное за среду: рекорд по покупке валюты гражданами, Минфин посчитал продажи ОВГЗ за год
Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд.
Минфин в прошлом году привлек от продажи облигаций 566 млрд
В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте.
Рост наперегонки: как закончат 2024 год фондовые рынки США, Германии и Китая
Европейский рынок в 2024 г. имеет все шансы обогнать американский, а китайский, после двух лет падения, наконец-то может изменить тренд. Что прогнозируют ключевым индексам эксперты крупнейших финансовых компаний и какие факторы будут больше всего влиять на рынки, рассказывает «Минфин».
Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту
Чем ближе мы к потенциальной дате одобрения спотовых биткоин-ETF — 10 января 2024 года — тем шире у криптоинвесторов открываются глаза. Первоначальный оптимизм постепенно исчезает, вызывая опасения относительно успешности запуска и функционирования долгожданного инвестиционного инструмента. В чем проблема? Какие подводные камни смогли всколыхнуть веру криптоевангелистов в светлое будущее цифровых активов — разбирался «Минфин».
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