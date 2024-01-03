Главное за среду: рекорд по покупке валюты гражданами, Минфин посчитал продажи ОВГЗ за год

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд.

Минфин в прошлом году привлек от продажи облигаций 566 млрд

В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте.

Рост наперегонки: как закончат 2024 год фондовые рынки США, Германии и Китая