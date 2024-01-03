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3 января 2024, 14:25 Читати українською

99% украинцев, выехавших в 2023 году за границу, вернулись

Более 32 млн пересечений границы было зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года. 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинуло страну. Разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 тысячи. Об этом пишет Опендатабот.

Более 32 млн пересечений границы было зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года. 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинуло страну.

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Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны. Так, в 2022 разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель — +114 тыс. граждан и на август — +144 тыс. граждан Украины.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 января 2024, 14:28
#
Чтобы решить вопросы с банками которые заблокировали их счета :D
+
+37
Антон Куминов
Антон Куминов
3 января 2024, 14:41
#
Можно открывать границы
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