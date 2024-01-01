Газета Financial Times прогнозирует банкротство соцсети X (бывшая Twitter) в 2024 году. Главная причина — резкое падение доходов от рекламы на 20%.
Соцсеть X (Twitter) Илона Маска может обанкротиться в 2024 году — FT
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Это связано с рядом факторов, в частности с ослаблением экономики и ростом конкуренции со стороны других социальных сетей, а также неудачными попытками создать новые источники дохода в компании.
Эмоциональные заявления Маска также повлияли на понижение доходов. Миллиардер неоднократно высказывал критику в адрес рекламодателей, которые, по его мнению, используют X для распространения «токсического контента».
Финансовые результаты X в 2023 году были достаточно скромными. Компания зафиксировала убытки в размере $1,03 млрд при доходах в $5,04 млрд.
Если прогноз FT сбудется, это станет серьезным ударом для Маска, который приобрел X в 2022 году за $44 млрд. Банкротство компании может поставить под угрозу его репутацию и негативно повлиять на другие бизнес-проекты.
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