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1 января 2024, 13:43 Читати українською

Соцсеть X (Twitter) Илона Маска может обанкротиться в 2024 году — FT

Газета Financial Times прогнозирует банкротство соцсети X (бывшая Twitter) в 2024 году. Главная причина — резкое падение доходов от рекламы на 20%.

Газета Financial Times прогнозирует банкротство соцсети X (бывшая Twitter) в 2024 году.

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Это связано с рядом факторов, в частности с ослаблением экономики и ростом конкуренции со стороны других социальных сетей, а также неудачными попытками создать новые источники дохода в компании.

Эмоциональные заявления Маска также повлияли на понижение доходов. Миллиардер неоднократно высказывал критику в адрес рекламодателей, которые, по его мнению, используют X для распространения «токсического контента».

Финансовые результаты X в 2023 году были достаточно скромными. Компания зафиксировала убытки в размере $1,03 млрд при доходах в $5,04 млрд.

Если прогноз FT сбудется, это станет серьезным ударом для Маска, который приобрел X в 2022 году за $44 млрд. Банкротство компании может поставить под угрозу его репутацию и негативно повлиять на другие бизнес-проекты.

Читайте также: Соцсеть X планирует заработать $100 миллионов на политической рекламе — Financial Times

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
1 января 2024, 14:12
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Нічого страшного, хай падає.
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0
Roofil
Roofil
1 января 2024, 14:48
#
Супер, гарна новина
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 января 2024, 14:54
#
Фейсбук хай би з собою ще прихватила:)
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