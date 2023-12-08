На фоне оттока крупных рекламодателей в X заявили о 10 миллионах новых пользователей

Гендиректор X (Twitter) Линда Яккарино заявила, что только в декабре на платформе зарегистрировалось более 10 миллионов человек. Об этом сообщает Reuters.

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Кризис соцсети Илона Маска

X редко публикует данные о количестве своих пользователей, поэтому сравнить цифры с декабрьскими показателями невозможно.

В последнее время одна из самых популярных соцсетей X (бывший Twitter) переживает не лучшую финансовую ситуацию. Компания рискует потерять $75 млн дохода от рекламы до конца года, ведь крупные бренды приостанавливают свои маркетинговые кампании на платформе.

Несколько компаний, в том числе Apple, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment, Paramount Globali, IBM завили в ноябре, что приостанавливают свою рекламу на X.

Предыстория

Напомним, что в отчете Media Matters for America говорится, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, представленными в вдохновляющем стиле.

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Рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей. Так, компания Apple отказалась от рекламы на платформе, что стало особенно большой потерей для X, поскольку технологический гигант принес соцсети Маска $50 млн в первом квартале 2022 года.