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3 января 2024, 9:50 Читати українською

Google «обвалил» польский злотый на 32%: правительство страны расследует сбой поисковой системы

Польские власти выясняют причину сбоя в поисковике Google, из-за которого определенное время там отражался заниженный обменный курс евро к польскому злотому. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.

Польские власти выясняют причину сбоя в поисковике Google, из-за которого определенное время там отражался заниженный обменный курс евро к польскому злотому.

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Министерство финансов Польши официально обратилось в Google Poland с просьбой предоставить информацию о причинах ложной публикации по курсу злотого.

Накануне, 1 января, вечером некоторые финансовые порталы, в частности Google, отражали курс евро на уровне 5,73 злотого, что означает рост в 32% по сравнению с курсом по состоянию на 29 декабря. Путаница также повлияла на обменный курс доллара, фунта стерлингов и франка.

Резкое якобы падение злотого вызвало озабоченность польских пользователей соцсетей, хотя до очередей у банкоматов так и не дошло.

Отреагировал и польский министр финансов Анджей Доманьский, который в Twitter (X) призывал к спокойствию и сказал, что «курс сеющего панику злотого является „фейком“ (ошибкой источника данных)».

Спустя время после открытия рынков Азии курс нормализовался на уровне 4,34 злотого за евро, указывает TVN24.

В комментарии телеканала прессслужба Google пояснила, что ее поисковые функции, включая отображение обменного курса, «полагаются на данные из внешних источников».

«Если сообщается о неточностях, мы связываемся с поставщиками данных, чтобы поскорее исправить ошибки», — добавили там.

Читайте также: Профицит электроэнергии: Польша срочно купила излишки в Украине

Источник: Минфин
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