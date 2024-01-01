Главное за понедельник: выросла минималка, Минфин объяснил про 18% налога с переводов граждан

В тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физического лица. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Валюта в начале января: до каких пределов может вырасти курс доллара и евро в ближайшие дни

Война внесла свои коррективы в работу всего украинского банковского сектора даже в период новогодних праздников. В связи с тем, что Новый год, 31 декабря, пришелся на воскресенье, а 1 января (обычно нерабочий день в мирное время) в 2024 году будет рабочим — особых изменений на этой неделе в работе нашего валютного рынка не будет. Что будет с курсом на следующей неделе после Нового года — читайте в свежем прогнозе «Минфина».