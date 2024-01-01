В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум
Главное за понедельник: выросла минималка, Минфин объяснил про 18% налога с переводов граждан
Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. С 1 января «минималка» повышается с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн. Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля — до 8 000 грн.
В декабре Нацбанк продал валюты на рекордную сумму
Нацбанк продал рекордный объем валюты в декабре. По данным регулятора, сумма составляла $3,56 миллиарда, а покупка — всего $0,006 млрд.
В тексте Нацстратегии отсутствует информация о 18% налога с банковских переводов граждан
В тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физического лица. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Валюта в начале января: до каких пределов может вырасти курс доллара и евро в ближайшие дни
Война внесла свои коррективы в работу всего украинского банковского сектора даже в период новогодних праздников. В связи с тем, что Новый год, 31 декабря, пришелся на воскресенье, а 1 января (обычно нерабочий день в мирное время) в 2024 году будет рабочим — особых изменений на этой неделе в работе нашего валютного рынка не будет. Что будет с курсом на следующей неделе после Нового года — читайте в свежем прогнозе «Минфина».
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