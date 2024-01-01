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1 января 2024, 17:50 Читати українською

Официально: В тексте Нацстратегии отсутствует информация о 18%-м налоге с банковских переводов граждан

В тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физического лица. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физического лица.
Фото:depositphotos

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Объяснение Министерства

Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 «Реформа упрощенной системы налогообложения»:

«Все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

На самом деле это означает, что:

1. В тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карту физлица»;

2. Фраза о требованиях «налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности» отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

Важно отметить, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство.

Читайте: Гетманцев опроверг информацию о 18% налога с банковских переводов граждан

Никакая фундаментальная реформа (особенно такая сложна, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти.

Кроме того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов).

Предыстория

28 декабря директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в 18%. Якобы, эта норма заложена в Нацстратегию доходов на 2024 год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
1 января 2024, 18:09
#
Ой, у нас в зраде 99% 3,14болов и законы которые они предлагают в 99% случае не принимают) расходимся.
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0
Rubi0
Rubi0
1 января 2024, 19:22
#
Ключевое в статье — «Кроме того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены »
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0
veritas69
veritas69
1 января 2024, 19:28
#
Так налогообложение доходов физ.лиц никто не отменял. Просто контроля нет. Если смогут контролировать, то смогут и насчитывать налог
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0
jakiro
jakiro
1 января 2024, 19:57
#
Дно треба залатати, а то скільки не лий, добра не буде.
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