Официально: В тексте Нацстратегии отсутствует информация о 18%-м налоге с банковских переводов граждан

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Объяснение Министерства

Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 «Реформа упрощенной системы налогообложения»:

«Все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

На самом деле это означает, что:

1. В тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карту физлица»;

2. Фраза о требованиях «налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности» отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

Важно отметить, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство.

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Никакая фундаментальная реформа (особенно такая сложна, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти.

Кроме того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов).

Предыстория

28 декабря директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в 18%. Якобы, эта норма заложена в Нацстратегию доходов на 2024 год.