В декабре Нацбанк продал валюты на рекордную сумму

Нацбанк продал рекордный объем валюты в декабре. По данным регулятора, сумма составила $3,56 миллиарда, а покупка — всего $0,006 млрд.

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Чистая продажа валюты НБУ за месяц достигла $3,55 млрд, что на 45% больше, чем в ноябре ($2,45 млрд) и значительно больше, чем в октябре ($3,34 млрд), когда НБУ объявил об отказе от фиксированного курса гривны.

За время полномасштабной войны больше валюты из резервов в месяц Нацбанк продавал только в июне 2022 года ($3,96 млрд).

Источник: НБУ

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