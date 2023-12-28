Минфин - Курсы валют Украины

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28 декабря 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Помощь от США и что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Доллар более 40 грн и ускорение инфляции: что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Экономические итоги этого года существенно превзошли предварительные оценки. Но на следующий год прогнозы все же умеренно оптимистичны: экономика будет расти более низкими темпами, а рост цен ускорится. Почему так будет происходить, и какие показатели ожидают инвесторы и банкиры, рассказывает «Минфин».

Индексации пенсий в 2024 году может быть не в случае отсутствия международной помощи — Минсоцполитики

Министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи, индексация пенсий в 2024 году может не состояться. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

5 лучших акций для приобретения в 2024 году стоимостью до $100

2023-й выдался отличным годом для технологического сектора и индекса Nasdaq-100. К моменту написания статьи он вырос более чем на 56% с начала года. Если в следующем году мы не столкнемся с новыми негативными и неожиданными вызовами, то этот тренд, скорее всего, сохранится. Как воспользоваться этим инвесторам с небольшим бюджетом, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Виталий Боканча.

Найман: Что ожидает Украину в 2024 году — курс доллара, ВВП, недвижимость. Европа vs США vs Китай (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S — о курсе валют на 2024 год, валютных ограничениях НБУ, ВВП, экономике Европы, Китая и США и многом другом.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $250 млн.

Источник: Минфин
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