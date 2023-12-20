Минфин - Курсы валют Украины

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20 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за среду 20 декабря: ВВП вырос на 4%, Украине нужно меньше денег от Запада

Минэкономики: ВВП в ноябре вырос на 4%, несмотря на блокировку границы

В ноябре ВВП Украины по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 4%. В результате за январь-ноябрь рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кабмин сократил потребность во внешнем финансировании на $3,7 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потребность во внешнем финансировании Украины на 2024 год снизилась с $41 млрд до 37,3 млрд.

Украина получила грант на сумму 150 млн евро от Евросоюза

20 декабря Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС.

«Киевстар» восстановил 100% услуг — президент компании

Крупнейший украинский оператор связи восстановил все услуги, как в Украине, так и за рубежом. Президент компании подчеркнул, что «Киевстар» сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленные методы киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Источник: Минфин
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