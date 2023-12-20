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20 декабря 2023, 11:47 Читати українською

Кабмин сократил потребность во внешнем финансировании на $3,7 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потребность во внешнем финансировании Украины на 2024 год снизилась с $41 млрд до 37,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потребность во внешнем финансировании Украины на 2024 год снизилась с $41 млрд до 37,3 млрд.

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Как Минфин ищет средства

Это стало возможным благодаря максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер, отмечается в релизе. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами является военная кампания и социальная поддержка.

По словам министра, оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, а в финансировании социальной сферы в правительстве рассчитывают на помощь от международных партнеров.

Марченко также отметил, что за 2023 год удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около $42,3 млрд.

Ситуация с финансированием на 2024 год

Напомним, что в украинский бюджет на 2024 год заложили $41 млрд внешнего финансирования. Правительство договорилось о поступлении менее трети от этой суммы — это льготные кредиты от Японии и Британии, а также транши от МВФ.

Украина также ведет переговоры по привлечению средств с Канадой, Норвегией и Южной Кореей. Однако эти займы не сравнимы с финансированием, которое Минфин ожидает получить от крупнейших доноров — США и ЕС, но процесс блокируют в американском Конгрессе республиканцы, а в Европе Венгрия наложила вето на выделение 50 млрд евро для Украины.

Читайте также: В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kingcity
kingcity
20 декабря 2023, 12:07
#
Уряд вирішив, що наступного року вкраде трохи менше…
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