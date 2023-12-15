Учетную ставку в россии повысили до 16%

В россии снова повысили учетную ставку до 16%. Центробанк страны-террористы принял такое решение 15 декабря. Это уже в пятый раз за последние пол года регулятор прибегает к поднятию ставки. Об этом сообщают российские СМИ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это самая высокая ключевая ставка с 2014 года, но тогда и в 2022 году центробанк быстро снизил ее, теперь такого уже не обещают, а наоборот — убеждают рынок, что ставки сохранятся.

Годовая инфляция в россии ускорилась до 7,48% в ноябре. В октябре показатель составил 6,69%. Как отмечают аналитики, это самый быстрый месячный рост с апреля 2022 года.

Инфляционные ожидания остаются высокими, требуя от ЦБ более жесткой политики. При этом экономика растет «существенно быстрее» прогнозов.

«Центробанк этому явно не рад. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным», — пишет The Moscow Times.

Центробанк также недоволен по-прежнему высокими темпами роста кредитования, особенно в корпоративном секторе. Прогнозов по ставке в Центробанке не дают.

Читайте также: Сверхрасходы путина перегревают российскую экономику — The Economist